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老公太帥？她挨打3年拒離婚 網驚：眼睛壞了

中國新聞組／北京21日電
人妻李霞被家暴3年不願離婚，坐街邊大哭。（視頻截圖）
人妻李霞被家暴3年不願離婚，坐街邊大哭。（視頻截圖）

中國一名人妻的經歷近日在網上瘋傳，她稱長期被丈夫家暴，打得身體到處是瘀傷，但一直不願意離婚，原因是丈夫長得太帥，而且是自己初戀情人。她的丈夫則直認打老婆，「我每天打她，我每天罵她」，但對妻子仍有愛。許多網友好奇，這個「家暴男」到底有多帥？等看到其真身時，得出的結論是這位人妻「眼睛壞了」、「中蠱了」、「該換眼鏡了」。

來源：YouTube

香港01報導，26歲的王強和23歲的李霞經長輩介紹認識了兩個月就閃婚。李霞年輕，王強被封為「白馬王子」，左鄰右里都認為兩人是「完美的一對」。不料兩人婚後很快出現磨擦，三年後李霞更向媒體投訴，自己被家暴還遭趕出家門。李霞表示，王強除了打她，還試過用菸頭燙她。

李霞說丈夫實在太帥，不可能離開他。惟網民看到王強真身後，指李霞「眼睛壞了」。（視...
李霞說丈夫實在太帥，不可能離開他。惟網民看到王強真身後，指李霞「眼睛壞了」。（視頻截圖）

原來吵架的起因，是李霞長期懷疑丈夫有外遇，理由包括回家馬上洗澡、不接電話、有女生加他QQ等。李霞其實在丈夫手機、房門內偷裝了定位系統和閉路電視，但承認找不出丈夫出軌的確切證據。

李霞遍身是傷。（視頻截圖）
李霞遍身是傷。（視頻截圖）

對於家暴行為，王強在鏡頭前直認「我每天打她，我每天罵她，她都要和我在一起，你說世上有這樣的女人嗎？」。他指妻子經常說沒安全感，每天半夜4、5點起床哭，他忍無可忍趕她出房，結果她哭到鄰居報警。他對妻子還是有感情，但不懂得如何繼續相處。

李霞多次表示，「他太帥了，我離不開他，但是他太欺負人了，我真的受不了」。

報導指出，這段人人不看好的婚姻，最後竟有個好結局，李霞告訴丈夫自己懷孕了，丈夫馬上眼泛淚光，希望妻子給他多一點信任，他一定好好好養家。

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