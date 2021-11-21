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醫藥費逾300萬…兒患血癌 父母賣房不夠付

中國新聞組／北京21日電
生病的陶可昕更懂事，沒有怨天尤人。（取材自半島都市報）
生病的陶可昕更懂事，沒有怨天尤人。（取材自半島都市報）

「在萬般無奈的情況之下，為了讓兒子活下去，我們一家人真誠向社會各界求助…。」這是滕翠娟為罹患了白血病的兒子陶可昕發出的「求助信」。陶可昕2016年5月被診斷患上了急性淋巴細胞性白血病後，5年半以來，各種花銷累計超過300多萬人民幣，扣除醫保報銷的費用，自費花費高達140多萬，滕翠娟一家人已經走投無路。

半島都市報報導，就在滕翠娟發出「求助信」的同時，陶可昕仍在醫院與病魔戰鬥，但已經出現心力衰竭的症狀，「請努力加油，你心臟跳動的頻率，就是媽媽全部的希望。」滕翠娟一邊用親情呼喚，一邊繼續為兒子加油。「孩子，今後的日子裡，媽媽不再要求你每次考試都能有好成績，我只要你好好活著，一天天長大，一天天老去，度過平凡的一生，僅此，足矣。」滕翠娟寫道。

8歲時的陶可昕還是一個活潑健康的小男孩。（取材自半島都市報）
8歲時的陶可昕還是一個活潑健康的小男孩。（取材自半島都市報）

滕翠娟和丈夫陶春磊來自青島平度市南村鎮，大兒子陶可昕生於2004年，小兒子2014年出生。陶可昕自2016年5月被診斷出罹患了急性淋巴細胞性白血病後，先經過三年的化療，2019年11月又因復發接受了兩個加強化療。2020年5月11日，滕翠娟與丈夫辭去了工作，把房子也賣了，再透過跟親戚朋友借錢，外婆更是挨家挨戶伸手，共籌了40多萬。

陶可昕在醫院裡過生日。（取材自半島都市報）
陶可昕在醫院裡過生日。（取材自半島都市報）

2020年8月，陶可昕在河北接受了骨髓移植。但移植後，陶可昕的雙腿用不上力，沒法站起來，尾骨處出現壓瘡，割掉壓瘡不能使用麻藥，陶可昕強忍著劇烈疼痛，硬是一聲都沒哭。生病的陶可昕更懂事，沒有怨天尤人。2021年5月陶可昕出現肺部感染在醫院住了兩個多月，10月28日再次出現肺部感染且更嚴重，醫生曾一度讓他們簽病危通知書。

2021年1月，一家四口在河北租住處合影。（取材自半島都市報）
2021年1月，一家四口在河北租住處合影。（取材自半島都市報）

陶可昕的治療費實在太驚人，社會各界的好心人雖然一次次的伸出援手，但滕翠娟一家人還是陷入了走投無路的絕境。有人問滕翠娟：「想過放棄嗎？」「沒想過，也絕不會！」滕翠娟毫不猶豫的回答。「快六年了，我從來不敢回頭看這麼難的路是怎麼走過來的，但我還走過來了。我是一個母親，我退無可退，每天都在努力自我救贖」滕翠娟說。

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