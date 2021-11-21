員工湊220萬救公司 老闆報恩調薪「每人漲28%」

郭銀珍為了答謝員工，宣布全員加薪28%。（取材自海報新聞）

廣東一間橡膠公司宣布所有員工不論職位、年資，全員漲薪28%，羨煞不少網友。佛心老闆表示，去年公司差點撐不下去，員工自願掏錢集資約220萬（人民幣，下同，約34.4萬美元），連做飯的阿姨都拿了五萬元希望幫公司度過難關，調薪是應該的。

海報新聞報導，中山市嘉妮橡膠發給全體員工的公告寫著，「很感謝你們對公司的付出，把公司當成自己的事業，當成自己的家，疫情 當下，你們不離不棄，出錢出力幫公司共渡難關，公司這兩年生意有所好轉，效益也提高了，在此衷心地感謝大家！你們辛苦了！」

公告指出，由於今年物價上漲，考慮員工生活壓力大增加，因此公司決定從2021年10月起調薪，且漲幅高達28%，不論職位、年資即日執行。

老闆郭銀珍說，去年受疫情影響，公司資金鏈面臨斷裂，貨賣不出去，資金無法回籠「當時真的很困難，很多人包括我老公也說，不如違約吧。」郭銀珍說，但她覺得經營那麼多年換來的信用，可能一下就沒有了，因此沒有選擇違約。

郭銀珍說，去年4月先後有12位員工拿出了約220萬元幫公司渡過難關，最多的一位拿了21萬，「連做飯的阿姨都拿了5萬元過來，我真的好感動」。

郭銀珍將漲薪通告發到自己的社交媒體後，有近20萬點讚，還有網友發問：「請問貴公司還缺人嗎？」

郭銀珍11月初也曾在社交媒體發動態，提到在公司任職17年的資深員工要退休 了，影片中郭銀珍遞給對方一張存有38萬元的銀行卡，「為他准備了一點小心意，希望能讓國叔安享晚年。」