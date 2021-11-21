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10萬年薪賠上億 藥企財報造假案 掀獨董辭職潮

記者林宸誼／北京21日電
中國康美藥業因財務造假，法院宣判5名獨立董事連坐，須賠償共人民幣3.69億，連帶引爆上市公司獨董排隊離職，從12日至19日，A股已有26家上市公司獨董請辭走人。（取材自微博）
中國康美藥業因財務造假，法院宣判5名獨立董事連坐，須賠償共人民幣3.69億，連帶引爆上市公司獨董排隊離職，從12日至19日，A股已有26家上市公司獨董請辭走人。（取材自微博）

中國康美藥業因財務造假，法院12日宣判5名獨立董事連坐，須賠償共人民幣3.69億（5776萬美元），相較於每年人民幣10萬（約1.56萬美元）酬勞，康美獨董們恐傾家蕩產，連帶引爆上市公司獨董排隊離職，從12日至19日，A股已有26家上市公司獨董請辭走人。

5人被判須擔責 1周已有26家A股獨董走人

上海證券報報導，根據判決，涉及「康美案」的五名離任或在任獨立董事，被判承擔連帶責任，合計賠償金額最高約人民幣3.69億元。

年均薪酬僅約人民幣十萬元，連帶賠償責任卻逾人民幣億元，「康美案」幾位獨董也被人戲稱為「最慘獨立董事」。

華南一位身兼多家上市公司獨董的大學教授指出，儘管承擔著數億元的連帶賠償責任，並不代表就一定是要付出這麼多的代價，最後落實到這幾位獨董頭上具體是多少，還要看實際情況，但判決起到的影響肯定不小，起碼心理層面會有些震撼。

獨立董事是否需要承擔天價的連帶賠償責任，業內爭論不下。中國中央財經大學中國企業研究中心研究員劉姝威，身兼萬科、格力電器、中光學等上市公司的獨立董事，18日晚間在朋友圈也發出長文，發表自己的看法。

劉姝威指出，「對於康美藥業肆無忌憚的造假行為，作為獨立董事無動於衷，既然沒有履行法律法規賦予的權利和責任，如今受到法律的制裁，冤枉嗎？接受擔任獨立董事的邀請，就意味著你將履行法律法規賦予的權利和義務，如果自己做不到這一點，為什麼要擔任獨立董事呢？」

實際上，獨立董事因不盡職盡責遭受重罰，先前已有案例，今年3月12日，廣東榕泰公告了一則證監局作出的處罰告知書，其中針對該公司四位獨董適用新證券法，給予人民幣50萬元罰款。

據廣東榕泰2019年財報公告，該六位獨董年度津貼為每人人民幣六萬元。

中國康美藥業因財務造假，法院宣判5名獨立董事連坐，須賠償共人民幣3.69億，連帶...
中國康美藥業因財務造假，法院宣判5名獨立董事連坐，須賠償共人民幣3.69億，連帶引爆上市公司獨董排隊離職，從12日至19日，A股已有26家上市公司獨董請辭走人。（本報資料照片）

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