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貨物全塞在港口… 美企熬不住：直接到中國取貨

中國新聞組／北京21日電
堆積在洛杉磯港的集裝箱。（取材自觀察者網／東方IC圖）
堆積在洛杉磯港的集裝箱。（取材自觀察者網／東方IC圖）

美國港口擁堵的情形仍未好轉，難以進港的貨物積壓造成供應鏈緊張，為零售商的庫存帶來沉重壓力。為保障商品供應，一些小型美企不得不另闢蹊徑。近期美國不少小型企業決定直接跑到中國親自取貨，以避開港口擁堵造成的供應延遲。

觀察者網引述美國全國廣播公司（NBC）報導，新澤西州的線上嬰兒用品商店Pish Posh Baby過去只會偶爾在中國採購產品，到中國進貨也只是瞄準製造商提供折扣的機會以節省開支。但在美國供應鏈危機的衝擊下，這家商店已經改變進貨策略。

「如今製造商多數時候也不打折，所以我們到中國去就是為了生產商品。」商店首席運營官查理·伯恩鮑姆（Charlie Birnbaum）說，「我們不再只是為了省錢，而是更經常地進貨」，他稱直接把貨從中國運到自己的倉庫裡，「可以更好地控製商品供應」。

這種做法並非個例，越來越多的美國小型企業親自跑到中國直接提貨以避開供應鏈危機。還有一些企業則開始自己建倉庫，以避開港口擁堵。

玩具製造商Kids2首席執行官瑞恩·岡尼格爾（Ryan Gunnigle）透露，隨著零售商對該公司的供貨需求不斷增加，商家們也都希望能直接從Kids2的在華工廠取貨。岡尼格爾稱，共有10家大型零售商已經向他提出這一要求。

NBC稱，就算企業能拿到貨，並負擔起運往美國的航運成本，但貨物依然在美國港口積壓。貨船首先要在港口排隊等待卸貨，卸下的集裝箱又要緩慢地通過港口等待運輸。

而目前美國最大港口洛杉磯港外仍有創紀錄的83艘貨船在排隊等待，平均等待時間更是達到16.9天。

NBC提到，美國的大型零售商為了確保供貨，紛紛動用財力保障運輸。沃爾瑪等零售商租用私人貨船運輸產品；億萬富翁泰伊·華納（Ty Warner）甚至包下150多架飛機，把旗下的毛絨玩具商品從中國空運到美國。

這些手段雖然可以繞開加州港口的擁堵，但費用過於昂貴，小型企業根本不可能效仿。

貨船在洛杉磯港外排隊等待卸貨。（取材自觀察者網／東方IC圖）
貨船在洛杉磯港外排隊等待卸貨。（取材自觀察者網／東方IC圖）

美國 中國 零售商

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