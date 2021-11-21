我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲判無罪後首發聲 瑞登豪斯：自衛沒有違法

三星李在鎔會美高層 傳最快今宣布美國新廠地點

新聞評論／中共百年歷史征程 還缺人權民主對話

聯合報社論

拜登與習近平的首次視訊峰會，拉開了美中「競爭不衝突」的新關係。視訊峰會前，中共19屆六中全會剛通過黨史上的第三份歷史決議，習近平特地據此向拜登介紹中國的發展道路和戰略意圖，強調中美相處原則首先是尊重彼此社會制度和發展道路；峰會結束，中共也正好發布歷史決議全文。會後中共官媒更轉述拜登談話，指美方不尋求改變中國的體制。

整份歷史決議文3萬6000餘字，單獨論述習時代的部分超過1萬9000字；既為中共百年曲折往復的歷史作了總結，也為中國下一個百年訂出以「共同富裕」為主軸的發展道路；既為習近平的集權延任提供正當性，也提前為習近平的功業寫下比肩毛鄧的地位。習近平挾此底氣告訴拜登，中國人民對美好生活的嚮往是必然的歷史趨勢，誰都阻擋不了這個歷史趨勢。

中共兩年多來在黨內推動黨史學習在內的主題教育活動，今年更全面開展黨史學習運動。習近平把所有與黨對歷史和對領導人評價相左的觀點，皆斥為「歷史虛無主義」。然而，歷史既是當權者書寫的歷史，就必然存在被權力遮蔽或錮閉的禁區；禁止批判或探索的歷史，其實也是另一種虛無。

對照毛鄧習主導的三份歷史決議，毛澤東在第一份決議裡塑造的個人崇拜，鄧小平在第二份決議對此高度警惕，但習近平卻在第三份決議裡又呼喚對個人的膜拜。鄧小平在作成第二份決議前，已要求解決權力過分集中弊端，廢除領導幹部職務終身制；但習近平在作成第三份決議前，已完成權力全面集中，並開啟終身領導的大門。

從毛澤東「站起來」，鄧小平「富起來」，到習近平「強起來」，第三份決議論述成三段論式的歷史飛躍。在歷史辯證發展中，毛澤東認定中國還沒解決社會階級矛盾，因此以階級鬥爭為綱。鄧小平憂心社會生產無法滿足人民的物質文化需要，所以改革開放，允許先富。習近平則認為中國發展不足、分配不均，不符合人民對美好生活的渴望，因此第三份決議要為邁向「共同富裕」畫下戰略藍圖。

問題在，習近平時代「共同富裕」的起手式，仍採政治運動模式推行；集體領導，其實無法擺脫一人獨斷的陰影；依法治國，法卻隨當權者的意志移轉；黨領導一切的全過程民主，人民如何當家作主？權力應受監督制約，但被關進制度牢籠的權力往往「欲縱故擒」。中國自認是以自身的發展成就，向人類貢獻中國方案；但在西方國家眼中，卻擔心中共正向世界推銷專制體制與共黨價值。

習近平曾感嘆，中國站起來就不再挨打，富起來就不再挨餓，但強起來卻繼續挨罵。他要求大外宣解決中國挨罵的問題，但近年國際信任反而更加崩壞；原因就在中共中央為了求內部口徑的一致，到了肅殺打壓的地步。不可否認，西方社會看中國的問題往往過度簡化，也只有那幾句口號；但這不能只怪罪西方壟斷國際話語權，因為空口講不好中國故事，也塑造不出習近平所要的「可信、可愛、可敬」的中國形象。

中國要贏取國際尊重，在民主和人權上，有不少可以努力的空間。習近平向拜登表示，願意展開人權對話，這是好的起步。其實六四事件後，中共也曾持續多年與美歐進行人權對話。美中已成立四個工作小組處理許多層面議題，如果包括人權、民主對話，地球足夠大，更容得下各國各自和共同發展。就像習近平和拜登都同意：歷史是公正的。

習近平 中國 中共

上一則

​北京防疫升級 參觀天安門改採預約制

下一則

習人馬王小洪接公安部黨委書記 料將掌公安部

延伸閱讀

拜登喊2024競選連任 高齡、人氣下滑…民主黨疑慮不減

拜登喊2024競選連任 高齡、人氣下滑…民主黨疑慮不減
WSJ社論：拜登滿79歲 賀錦麗支持率低 民主黨恐慌

WSJ社論：拜登滿79歲 賀錦麗支持率低 民主黨恐慌
季辛吉接受CNN專訪：我不認為中國未來10年會打台灣

季辛吉接受CNN專訪：我不認為中國未來10年會打台灣
220：213 近2兆元開支案 眾院過關 拜登再勝

220：213 近2兆元開支案 眾院過關 拜登再勝

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00

超人氣

更多 >
影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片
瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍
新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販

新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販
費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要
看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計