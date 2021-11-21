新聞評論／中共百年歷史征程 還缺人權民主對話

拜登與習近平 的首次視訊峰會，拉開了美中「競爭不衝突」的新關係。視訊峰會前，中共 19屆六中全會剛通過黨史上的第三份歷史決議，習近平特地據此向拜登介紹中國 的發展道路和戰略意圖，強調中美相處原則首先是尊重彼此社會制度和發展道路；峰會結束，中共也正好發布歷史決議全文。會後中共官媒更轉述拜登談話，指美方不尋求改變中國的體制。

整份歷史決議文3萬6000餘字，單獨論述習時代的部分超過1萬9000字；既為中共百年曲折往復的歷史作了總結，也為中國下一個百年訂出以「共同富裕」為主軸的發展道路；既為習近平的集權延任提供正當性，也提前為習近平的功業寫下比肩毛鄧的地位。習近平挾此底氣告訴拜登，中國人民對美好生活的嚮往是必然的歷史趨勢，誰都阻擋不了這個歷史趨勢。

中共兩年多來在黨內推動黨史學習在內的主題教育活動，今年更全面開展黨史學習運動。習近平把所有與黨對歷史和對領導人評價相左的觀點，皆斥為「歷史虛無主義」。然而，歷史既是當權者書寫的歷史，就必然存在被權力遮蔽或錮閉的禁區；禁止批判或探索的歷史，其實也是另一種虛無。

對照毛鄧習主導的三份歷史決議，毛澤東在第一份決議裡塑造的個人崇拜，鄧小平在第二份決議對此高度警惕，但習近平卻在第三份決議裡又呼喚對個人的膜拜。鄧小平在作成第二份決議前，已要求解決權力過分集中弊端，廢除領導幹部職務終身制；但習近平在作成第三份決議前，已完成權力全面集中，並開啟終身領導的大門。

從毛澤東「站起來」，鄧小平「富起來」，到習近平「強起來」，第三份決議論述成三段論式的歷史飛躍。在歷史辯證發展中，毛澤東認定中國還沒解決社會階級矛盾，因此以階級鬥爭為綱。鄧小平憂心社會生產無法滿足人民的物質文化需要，所以改革開放，允許先富。習近平則認為中國發展不足、分配不均，不符合人民對美好生活的渴望，因此第三份決議要為邁向「共同富裕」畫下戰略藍圖。

問題在，習近平時代「共同富裕」的起手式，仍採政治運動模式推行；集體領導，其實無法擺脫一人獨斷的陰影；依法治國，法卻隨當權者的意志移轉；黨領導一切的全過程民主，人民如何當家作主？權力應受監督制約，但被關進制度牢籠的權力往往「欲縱故擒」。中國自認是以自身的發展成就，向人類貢獻中國方案；但在西方國家眼中，卻擔心中共正向世界推銷專制體制與共黨價值。

習近平曾感嘆，中國站起來就不再挨打，富起來就不再挨餓，但強起來卻繼續挨罵。他要求大外宣解決中國挨罵的問題，但近年國際信任反而更加崩壞；原因就在中共中央為了求內部口徑的一致，到了肅殺打壓的地步。不可否認，西方社會看中國的問題往往過度簡化，也只有那幾句口號；但這不能只怪罪西方壟斷國際話語權，因為空口講不好中國故事，也塑造不出習近平所要的「可信、可愛、可敬」的中國形象。

中國要贏取國際尊重，在民主和人權上，有不少可以努力的空間。習近平向拜登表示，願意展開人權對話，這是好的起步。其實六四事件後，中共也曾持續多年與美歐進行人權對話。美中已成立四個工作小組處理許多層面議題，如果包括人權、民主對話，地球足夠大，更容得下各國各自和共同發展。就像習近平和拜登都同意：歷史是公正的。