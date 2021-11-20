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閩台連線 陳靖姑民俗文化旅遊節開幕

記者林宸誼／即時報導
第十四屆閩台陳靖姑民俗文化旅遊節在20日福州開幕。圖／福州台辦提供
第十四屆閩台陳靖姑民俗文化旅遊節在20日福州開幕。圖／福州台辦提供

第十四屆閩台陳靖姑民俗文化旅遊節20日在福州開幕，福州與臺灣會場採視訊方式參與，閩台兩地及港澳信眾齊聚福州會場，以莊嚴隆重的傳統會香頌典祭拜順天祈安。

來自台灣的戰鼓、見證閩台文化同源的電音三太子、經典閩劇「陳靖姑」等相繼登場，拉開了第十四屆閩台陳靖姑民俗文化旅遊節的序幕。

福州市倉山區政府代區長劉用全表示，依託陳靖姑故居打造閩台陳靖姑信俗文化中心，目的建設一個陳靖姑信俗文化交流平台，助力閩都特色文化品牌提升；希望充分發揮作用，加強陳靖姑信俗文化挖掘、展示。

位於倉山區工農路76號的陳靖姑故居，常年有海內外信眾前來參觀交流，當天閩台陳靖姑信俗文化中心在此奠基並啟動建設，建成後將常設陳靖姑文化主題展覽。

旅遊節其中第八、十、十二屆，曾在台南、桃園、宜蘭、花蓮等地舉辦。中華順天聖母發展協會副理事長蔡玉雯指出，旅遊節給了包括她在內的許多台胞一個機會，能在「順天聖母」的出生地福州倉山找到信仰的源頭，這是對自己身分認同的一次尋根問祖，希望包括陳靖姑文化在內的兩岸信俗文化能讓兩岸加深溝通，促進情誼。

陳靖姑信俗文化發源於福州倉山，出生在此的陳靖姑被稱為「臨水夫人」「順天聖母」，被譽為「救產、護胎、佑民」的「婦女兒童保護神」。

歷經千年傳承，陳靖姑信俗文化已被列為大陸國家級非物質文化遺產，據統計，分布在世界各地的臨水宮分宮分廟有4,000多座，信眾已逾億人，其中台灣主（配）祀陳靖姑的宮廟有3,000多座，信眾1,500多萬人。

福州市文化和旅遊局介紹，此次旅遊節活動將延續至21日，還會舉辦陳靖姑文化海絲論壇、海絲陳靖姑文化藝術交流會、陳靖姑文化主題展覽等活動，發揮閩台同源的陳靖姑信俗文化在兩岸交流合作方面的橋樑作用。

福州市倉山區政府代區長劉用全。圖／福州台辦提供
福州市倉山區政府代區長劉用全。圖／福州台辦提供
中華順天聖母發展協會副理事長蔡玉雯。圖／福州台辦提供
中華順天聖母發展協會副理事長蔡玉雯。圖／福州台辦提供

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