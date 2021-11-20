中國出生率跌破1% 創43年來新低

中國國家統計局統計2020年中國全國人口出生率不到1%，創下1978來的新低。圖為福建省級三甲婦產科醫院護士正在對新生嬰兒進行護理。（中新社）

中國 國家統計局最新發佈的「中國統計年鑒2021」，在第二章「人口」部分，2020年中國全國人口出生率為8.52‰，首次跌破10‰，創下了1978來的新低。同期中國人口自然增長率僅為1.45‰，同樣創下1978年以來的歷史新低。

澎湃新聞報導，根據年鑒，2020年相比2019年，中國人口淨增204萬人，而前一年增量還高達467萬，2018年增加了530萬人。人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整教授表示，從現有的情況來看，中國人口總量增加的動力缺乏，越來越難，出生人口越來越少。發展的趨勢，就是越來越接近於出生人口與死亡人口相交叉的邊緣。

董玉整分析，疫情 影響人們的生育活動，已經成為全球的現象。其原因大致在以下幾個方面：一是疫情影響著人們的就業 活動，疫情期間，有些人覺得疫情來了，收入下降或者工作沒有保障，收入減少了，但生活支出的東西也許增加了，感到經濟方面有了更多更大的壓力。

其次，疫情帶來的社會活動限制措施，影響了人們之間的直接交往，減少了男女之間的溝通交流，直至戀愛和婚育活動。

第三，疫情影響了人們對於生活、對於生育活動的現實態度。壓抑、緊張的心情、對未來恐懼的心情，都成為了影響人們現實生育心理和生育行為的重要因素。

除了疫情因素帶來的出生人口短期大幅下降外，育齡婦女減少、婚育成本上升導致出生意願下降等因素，仍是中國出生人口下滑的主要因素。

中國基金報援引中國人口與發展研究中心研究員張翠玲的觀點認為：新冠疫情進一步壓低生育水平，改變後疫情時代的人口結構。

張翠玲分析，疫情導致越來越多的年輕人推遲結婚，進而壓低生育。婚姻登記對數常被作為下一年度出生率和人口自然增長率的重要風向球，自疫情爆發以來，中國2020年婚姻對數比2019年同比下降12.2%，同時，2020年初婚登記人數創近年來新低。初婚人數減少直接導致短期內潛在一孩生育人群規模更加收縮。