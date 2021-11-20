買斷上游→宰制下游…揭秘原料藥壟斷漲價法

中國 國家反壟斷局掛牌成立的第一天，「第一刀」便砍向南京寧衛醫藥有限公司，主要原因是南京寧衛醫藥濫用市場支配地位，其原料藥「氯解磷定」銷售價格4年漲了50餘倍。

大公報剖析了南京寧衛醫藥「漲價」的手法，第一招便是「買斷原材料」，取得絕對的「市場定價權」，再來就是利用下游企業的被動地位臨時修改條款，並強制規定下游企業採購數量，再強加違約條款，成了「人為魚肉，我為刀俎」，下游企業完全被宰制。

報導指出，新華聯是中國唯一生產氯解磷定原料藥的公司。南京寧衛醫藥2016年11月與新華聯簽訂獨家經銷協議，獲得該商品內地獨家經銷權，成功建構了壟斷的第一道工程。

南京寧衛醫藥獲得氯解磷定原料藥獨家經銷權後，下游製劑生產企業只能向其購買原料藥，並接受南京寧衛醫藥提出的交易條件。也就是說，南京寧衛醫藥取得了絕對的「市場定價權」，下游企業只能被動接受它的條件。

2018年3月，南京寧衛醫藥與氯解磷定注射液的主要生產企業旭東海普藥業簽訂採購供應協議書，約定4年內以固定價格採購氯解磷定。但到了2019年初，南京寧衛醫藥要求修改與旭東海普的供貨合同，重新簽訂協議書，漲價的同時調整其他交易條件，2018年至2019年的銷售價格是2014年12月的26.09~52.17倍

除了臨時改合約條款，南京寧衛醫藥還約定採購數量及技術服務費，若旭東海普未足量採購原料藥，需向其支付1000萬元違約金。同時，南京寧衛醫藥還提出的最低購買數量，超過旭東海普實際需求，增加製劑生產企業經營成本。