我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公布43起反壟斷法裁罰案件 騰訊就占12件

英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

買斷上游→宰制下游…揭秘原料藥壟斷漲價法

中國新聞組／北京20日電

中國國家反壟斷局掛牌成立的第一天，「第一刀」便砍向南京寧衛醫藥有限公司，主要原因是南京寧衛醫藥濫用市場支配地位，其原料藥「氯解磷定」銷售價格4年漲了50餘倍。

大公報剖析了南京寧衛醫藥「漲價」的手法，第一招便是「買斷原材料」，取得絕對的「市場定價權」，再來就是利用下游企業的被動地位臨時修改條款，並強制規定下游企業採購數量，再強加違約條款，成了「人為魚肉，我為刀俎」，下游企業完全被宰制。

報導指出，新華聯是中國唯一生產氯解磷定原料藥的公司。南京寧衛醫藥2016年11月與新華聯簽訂獨家經銷協議，獲得該商品內地獨家經銷權，成功建構了壟斷的第一道工程。

南京寧衛醫藥獲得氯解磷定原料藥獨家經銷權後，下游製劑生產企業只能向其購買原料藥，並接受南京寧衛醫藥提出的交易條件。也就是說，南京寧衛醫藥取得了絕對的「市場定價權」，下游企業只能被動接受它的條件。

2018年3月，南京寧衛醫藥與氯解磷定注射液的主要生產企業旭東海普藥業簽訂採購供應協議書，約定4年內以固定價格採購氯解磷定。但到了2019年初，南京寧衛醫藥要求修改與旭東海普的供貨合同，重新簽訂協議書，漲價的同時調整其他交易條件，2018年至2019年的銷售價格是2014年12月的26.09~52.17倍

除了臨時改合約條款，南京寧衛醫藥還約定採購數量及技術服務費，若旭東海普未足量採購原料藥，需向其支付1000萬元違約金。同時，南京寧衛醫藥還提出的最低購買數量，超過旭東海普實際需求，增加製劑生產企業經營成本。

中國

上一則

狗咬老人 10期節目「維權」沒解決 記者捂臉說對不起

下一則

反壟斷局掛牌揮首刀 4年漲50倍原料藥被祭旗

延伸閱讀

如何應對突發犯罪 華聯會11/19辦講座

如何應對突發犯罪 華聯會11/19辦講座
江蘇46公里外海發生5.0地震 南京、上海有感

江蘇46公里外海發生5.0地震 南京、上海有感
只是當時已惘然

只是當時已惘然
兩岸企業家峰會 12月6日南京登場

兩岸企業家峰會 12月6日南京登場

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
華為前財務長孟晚舟搭乘官方安排的包機，於9月25日晚間抵達深圳寶安國際機場。(新華社)

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

2021-11-13 11:37

超人氣

更多 >
6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案

拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案
基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫