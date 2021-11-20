1盒1521元 涪陵榨菜賣燕窩價 網酸：連榨菜也吃不起了

烏江涪陵搾菜五年沉香禮盒。 （取材自深圳新聞網微信公號）

涪陵榨菜繼上次漲價後又上熱搜了。有網友發現一款五年沉香禮盒裝（900g）的涪陵榨菜售價從人民幣888元到1521元（約139到238美元）不等，醃製菜堪比燕窩，引發熱議。網友感嘆：得搭配上我82年茅台、真的吃不起榨菜了。對此，業者稱是「高檔款」，屬於系列產品擴張，但公司業績提升主要還是通過大眾款。

前不久，涪陵榨菜剛剛宣布對旗下部分產品最高調價19%，這是涪陵榨菜第13次漲價；而南京超市大眾款的榨菜，售價最高14元左右。

揚子晚報報導，某電商 平台的涪陵榨菜店鋪顯示，這款烏江涪陵榨菜五年沉香禮盒，保質期16個月。產品介紹是「聽裝，榨菜絲、芯」。銷量上，多家店鋪顯示為0，最多一家也僅3人付款。

對此，網友們也是議論紛紛：「把下里巴人的菜整成陽春白雪嗎？」有消費者反映，幾年之間榨菜就從印象中的「五毛」漲到2元以上，漲幅超300%，現在榨菜什麼價格水平？

報導指出，「天價」榨菜早在2007年就有，市場銷量並不好。據河南 日報此前報導，當時涪陵榨菜第一批600克裝沉香榨菜便以2000元的高價上市。2011年，涪陵又上市了第二批沉香榨菜，市場售價上調至2200元。此次是第三次引發市場關注。

報導稱，對於榨菜上千元的定價，涪陵榨菜方面當時回應稱，是因為它的高檔原料、獨特工藝和包裝配置等原因。沉香款是公司一直有的產品，用的是醃比較久的榨菜做成的，不是新推出產品。888元五年沉香榨菜是作為禮品榨菜的品類，進行銷售。