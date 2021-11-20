我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公布43起反壟斷法裁罰案件 騰訊就占12件

英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

1盒1521元 涪陵榨菜賣燕窩價 網酸：連榨菜也吃不起了

中國新聞組╱北京20日電
烏江涪陵搾菜五年沉香禮盒。 （取材自深圳新聞網微信公號）
烏江涪陵搾菜五年沉香禮盒。 （取材自深圳新聞網微信公號）

涪陵榨菜繼上次漲價後又上熱搜了。有網友發現一款五年沉香禮盒裝（900g）的涪陵榨菜售價從人民幣888元到1521元（約139到238美元）不等，醃製菜堪比燕窩，引發熱議。網友感嘆：得搭配上我82年茅台、真的吃不起榨菜了。對此，業者稱是「高檔款」，屬於系列產品擴張，但公司業績提升主要還是通過大眾款。

前不久，涪陵榨菜剛剛宣布對旗下部分產品最高調價19%，這是涪陵榨菜第13次漲價；而南京超市大眾款的榨菜，售價最高14元左右。

揚子晚報報導，某電商平台的涪陵榨菜店鋪顯示，這款烏江涪陵榨菜五年沉香禮盒，保質期16個月。產品介紹是「聽裝，榨菜絲、芯」。銷量上，多家店鋪顯示為0，最多一家也僅3人付款。

對此，網友們也是議論紛紛：「把下里巴人的菜整成陽春白雪嗎？」有消費者反映，幾年之間榨菜就從印象中的「五毛」漲到2元以上，漲幅超300%，現在榨菜什麼價格水平？

報導指出，「天價」榨菜早在2007年就有，市場銷量並不好。據河南日報此前報導，當時涪陵榨菜第一批600克裝沉香榨菜便以2000元的高價上市。2011年，涪陵又上市了第二批沉香榨菜，市場售價上調至2200元。此次是第三次引發市場關注。

報導稱，對於榨菜上千元的定價，涪陵榨菜方面當時回應稱，是因為它的高檔原料、獨特工藝和包裝配置等原因。沉香款是公司一直有的產品，用的是醃比較久的榨菜做成的，不是新推出產品。888元五年沉香榨菜是作為禮品榨菜的品類，進行銷售。

超市在售榨菜。（取材自紫牛新聞）
超市在售榨菜。（取材自紫牛新聞）

河南 電商

上一則

美減中關稅？ 喜萊莉估：撤銷部分 但關稅不會消失

下一則

狗咬老人 10期節目「維權」沒解決 記者捂臉說對不起

延伸閱讀

小豬明年攻蛋 網酸：沒藝人了？渣男也能復出？

小豬明年攻蛋 網酸：沒藝人了？渣男也能復出？
加拿大鵝口罩賣1000元 網酸抽智商稅

加拿大鵝口罩賣1000元 網酸抽智商稅
燕窩

燕窩
中外菜餚對比

中外菜餚對比

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
華為前財務長孟晚舟搭乘官方安排的包機，於9月25日晚間抵達深圳寶安國際機場。(新華社)

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

2021-11-13 11:37

超人氣

更多 >
6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案

拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案
基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫