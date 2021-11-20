元宇宙概念還模糊不清 網課先賣破百萬

元宇宙到底是什麼？網上已經出現眾多課程講解。(取材自每日經濟新聞)

隨意攔住路人提問「元宇宙 」是什麼，得到的都是模糊不清的概念。雖然企業巨頭已紛紛布局，但市場上似乎並未給出明確定義。只是嗅到商機的機構推出的元宇宙培訓已經開跑，有的付費課程日收入超9萬元，累計收入已過百萬元，讓不少網友直呼「韭菜割了再說」。業內人士指出，元宇宙是當下資本追捧的互聯網新概念，但現在就參加各種培訓，「可以，但沒必要」。

紅星新聞報導，作為資本追捧的新風口，查詢各大互動平台發現，「元宇宙是什麼？」成為搜索的熱門。不少UP主推出元宇宙科普視頻，而相關書籍在電商平台和知識付費平台上也取得不錯的銷售成績。

市場需求也催生了一批元宇宙網絡培訓課程。網課「元宇宙6講」價格為29.9元人民幣，截至11月10日下午的學習人數已達36003人，總營收 超過100萬元。另一張圖顯示，網課「元宇宙第一課」累計付費用戶2673人；日收入超9萬元，累計收入高達150萬元以上。

報導指出，目前有很多元宇宙培訓的課程內容高度相似。來自不同網站的元宇宙科普課程內容基本都是：元宇宙的起源與發展、元宇宙的技術與應用場景、元宇宙的產業形態與投資策略。有的培訓課程，實際內容與元宇宙關係不大。比如「元宇宙第一課」第四講的內容為「央行再規制虛擬貨幣 炒作」。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，即便搞懂了元宇宙，但未必了解資本市場。元宇宙就是資本盛宴，沒有專業，沒有專家。這是最近二十年互聯網的典型玩法，先起概念，讓資本轟動，然後吸引大量資本湧入行業，上市公司受到鼓舞，通過概念講故事，有些將故事變為現實，有些將故事作為融資工具。

經濟學家宋清輝認為，元宇宙培訓市場升溫，正是因為人們還沒有完全搞明白元宇宙究竟是什麼。他認為企業高管、高校教師等群體最需要了解元宇宙，以便提前開發相關業務和教授學生，「普通人根本沒有必要參與相關培訓」。