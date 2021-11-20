張家界成立「元宇宙」研究中心 網民質疑蹭熱度

張家界掛牌成立「元宇宙研究中心」。（取材自澎湃新聞）

近來「元宇宙 」成為熱門話題，臉書 、微軟等企業對此積極布局。這把火也燒到以溶洞奇觀聞名的旅遊城市張家界，張家界「元宇宙研究中心」18日掛牌成立。網友質疑景區是為了要蹭「元宇宙」熱度，張家界景區回應表示，研究元宇宙是認真的，目的是探索出更好的旅遊體驗。

成都商報報導，不管是在大峽谷建玻璃橋、飛越天門山，張家界在旅遊創新總能引領潮流，不斷推陳出新。一名工作人員表示，「元宇宙的概念就是融匯了5G 、6G，包括數字旅遊，虛擬旅遊的一種總和，借助元宇宙的概念能夠加速整個張家界景區的數字化轉型和智能化旅遊的推進。元宇宙研究中心所只是掛了一個牌。成立這樣一個機構，就是向公眾宣布，針對數字化旅遊，我們在努力和探索。」

張家界「元宇宙研究中心」設置在張家界市武陵源區的旅遊高質量發展數為化轉型工作領導小組辦公室，武陵源區相關負責人表示，被質疑景區沒能力去研究元宇宙，會虛心接受。

張家界元宇宙研究中心相關負責人表示，張家界有全世界獨一無二的三千奇峰，這就是張家界元宇宙研究中心落戶武陵源區的底氣。成立元宇宙研究中心的初衷，是要以數位化技術賦能旅遊產業，培育旅遊新興業態，為旅遊業數位化轉型奠定基礎。

張家界元宇宙研究中心掛牌成立後，下一步將深入研究元宇宙，特別是如何藉元宇宙發展旅遊產業，將計畫定期舉辦論壇、打造開放平臺，吸納人才和先進的技術加入，實現旅遊經濟的數位化轉型。

對於「元宇宙」的高關注度，人民日報評論指出，雖然元宇宙似乎擁有廣闊空間和多種可能，但目前還是一個尚未成型的新興事物。

「我們離元宇宙的世界有多遠？」評論稱這個問題可能短期內不會有答案，但各類打著元宇宙旗號的套路與騙局已經有滋生的苗頭。一些知識付費項目把元宇宙包裝成一夜暴富的機會，以販賣焦慮的方式藉機斂財。一些人言必稱元宇宙，沒有任何與之相關的實體內容卻熱衷於搶注各種相關商標，挖空心思從元宇宙概念中分得一杯「流量羹」。

「元宇宙」是鏡花水月還是觸摸得到的未來，是資本炒作還是新的賽道，是新瓶裝舊酒還是科技新突破，評論認為，下結論前不妨「讓子彈飛一會兒」。