不單純? 杭州女意外收2個LV包 嚇到上網求救

杭州女子翠翠在網路上分享，自己收到了一大盒包裹，打開一看竟是LV官網寄來兩個一模一樣的包包，但她並沒有買包。（取材自錢江晚報）

杭州女子翠翠日前在網路上分享，自己收到了一大盒包裹，打開一看竟是LV官網寄來兩個一模一樣的包包，但她近期並沒有買包包，讓她驚覺事情不單純，懷疑是詐騙 事件，因此上網求助。

錢江晚報報導，翠翠表示，收到包裹上頭的快遞單以及銷售單都印著她的名字、電話與地址，她感到相當困惑，因為自己並沒有買包包。過幾天她就接到一名天津女子來電，自稱包裹寄錯了，會讓快遞公司上門取件，要她把包寄還。

但這種消費者私底下溝通還包的做法讓翠翠起疑，「我怎麼確認對方身分的真假？如果我把包私底下寄出去了，萬一對方收到包之後說包有損壞，或者包是假的，我找誰說去？」

翠翠說，自己肯定會還包，但一定是還給LV官方，而不是直接還給天津的買家。「我甚至可以把包還給LV在杭州的專櫃，但我希望專櫃或者品牌方能給我出具一個收據，證明他們收到這兩個包，而且都沒有問題。但對方在電話裡告訴我不可能開收據。」

據報導，翠翠實在想不通為什麼兩個原本應該寄到天津的包卻寄到了她這裡，她問過LV客服，也有可能是兩個人名字重複了，造成這場烏龍。

對此，法律人士建議，無論是翠翠還是天津那位買家，都不要私底下解決這個問題，品牌方應該承擔起相應的責任，把後續的一系列問題解決好，不管怎樣，風險不應該由消費者來承擔。

消息在網路上掀起討論，有人自己也有遇過一樣的經驗，有人覺得這位杭州女子的防範意識很強，但也是因為詐騙事件實在太猖狂。