我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

拜登滿意度掉至36% 多數民眾盼共和黨重掌國會

網路平台吸走大量人力 中國工廠面臨嚴重缺工問題

記者林則宏／即時報導
以外賣、快遞、網約車司機為代表的網路平台就業興起，導致中國製造業工廠面臨嚴重的人力外流問題。記者林則宏／攝影
以外賣、快遞、網約車司機為代表的網路平台就業興起，導致中國製造業工廠面臨嚴重的人力外流問題。記者林則宏／攝影

據上海《第一財經》報導，中國人民大學應用經濟學院教授丁守海近日發表一份研究報告指出，以外賣、快遞、網約車司機為代表的網路平台就業興起，已導致中國製造業工廠正面臨人力流失日益嚴重的困境以及工資上調的壓力。

這份題為「平台就業的生成機理、風險點及對策分析主報告」指出，憑借收入優勢，平台就業導致中國製造業工廠面臨勞動力流失壓力，且主要集中在年輕、能力強的精壯勞動力。

報告稱，平台就業從業者有四大來源，依次為：工廠工人（25%）、其他平台就業者職業轉換（20%）、服務員（15%）、建築業工人（8%）。顯見從傳統產業向網路平台就業的流動趨勢明顯。

這份報告透過對5,081名勞動者個體、700家製造業工廠的調查發現，勞動者之所以選擇平台就業，主要是因為「掙錢多」。平均而言，月收入可比工廠工人高出人民幣1,500元（約234.7美元），比流動商販多出500元。

平台就業者的高收入主要源於兩點：一是更高的時均工資，二是更長的工作時長。報告稱，「時間自由是表象，其背後是更艱辛的勞累」。

調查顯示，中國勞動者在工廠與互聯網就業平台間較明顯的單向流動意願，使得工廠為爭奪勞動力面臨很大的工資上調壓力。「據估計，幅度可能接近（人民幣）3,000元/月。對很多工廠來說，這是不可承受之重」，丁守海說。

報告指出，為應對員工流失壓力，除了漲工資外，製造業企業普遍會透過勞務外包來解決用工難題，其中外資企業、合資企業、港澳台資企業、國有及國有控股企業尤為明顯，其勞務外包的用工占比普遍超過30%，民營企業則只有20%。此外，企業還會通過自動化生產設備來緩解用工壓力。

報告認為，面對網路平台就業帶來的勞動供給衝擊，中國官方應對製造業工廠做好兩手準備：短期內通過財政、金融等傳統手段助其紓困，長期則應加快其技術進步，擺脫對低成本勞動力的依賴。

就業 中國 紓困

上一則

300分店→全面收攤 老牌甜品許留山走入歷史

下一則

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

延伸閱讀

德儀在美生產晶片 明年蓋四座晶圓廠

德儀在美生產晶片 明年蓋四座晶圓廠
紐約長老會醫護集會 不滿人力短缺

紐約長老會醫護集會 不滿人力短缺
美電動車Lucid 2025將在中國建廠

美電動車Lucid 2025將在中國建廠
繼特斯拉後 Lucid計畫2025年在中國建廠

繼特斯拉後 Lucid計畫2025年在中國建廠

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手