首位本土女帥 水慶霞掌中國女足…未應聘當選疑「內定」

水慶霞是中國女足首位本土女性主教練。（取材自澎湃新聞）

中國 女足帥位終於塵埃落定，中國足協18日官宣，水慶霞成為了中國女足新任主教練，她也是中國女足首位本土女教練。讓在東京奧運 遭遇挫敗，及「公開競聘」疑雲的球隊，能夠在穩定的環境中前行。由於此前的女足選帥競聘水慶霞並沒有參加，因此她最終出線引發「內定」疑雲。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，水慶霞11歲進入體校練田徑，1983年被推薦去女足隊，這是上海歷史上第一次建立女足球 隊，之後她也成為了中國女足歷史上第一位被徵召的上海球員。

17歲才接觸足球的水慶霞，透過自己的刻苦，最終成為了中國女足黃金時代的締造者之一。35歲退役後，水慶霞從上海女足助教，到女足國青助教、上海青年女足主教練、上海女足主教練。2017年全運會上，她率領上海女足在成年組奪冠，證明了自己的執教能力。她可以說是老一代女足球員中，在教練行業上投入最多、成就也最大的一個。

全運會期間，水慶霞就表示了接掌中國女足隊的決心。10月8日，中國足協在官網發布競聘女足主帥的公告，水慶霞並未報名。圈內流傳由於足協傾向讓肇俊哲擔任下一位國家隊主帥，因此水慶霞主動退出。

但肇俊哲經驗很難服眾，另一位候選人陳婉婷則不具備參加面試的資格，最終競聘不了了之。

東京奧運會上，中國女足打出了隊史最差成績。2022年1月，女足亞洲杯即將在印度舉行，對於水慶霞來說，是一次考驗，也是一次為自己贏得信任的機會。