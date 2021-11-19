通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

13歲就上大學的「東方神童」魏永康，日前在出差期間疑通宵寫軟體猝死 。魏永康2歲時就掌握1000多個漢字，4歲完成中學課程，13歲考上大學，17歲考入中科院高能物理所讀碩士，但在3年後因欠缺生活自理能力被勸退。他的妻子付碧17日發布訃告，指魏永康突發疾病過世，終年38歲。

來源：YouTube

綜合媒體報導，魏永康出生於湖南岳陽的一個普通家庭。父親是退伍軍人，母親曾學梅是百貨公司工人。他從小天資過人，13歲以高分考入湘潭大學物理系，成為當時湖南年齡最小的大學生。

大學畢業後，17歲的魏永康考入中科院高能物理研究所讀碩士。可惜從小在母親要求下，他生活就是讀書，生活起居全倚靠他人，連早晨牙膏都是母親擠好。甚至讀高中時，母親還給他餵飯，只為讓魏永康吃飯時不耽誤看書。魏永康曾說，小時候媽媽總是把他關在家裡看書，從不允許他出去玩。

（取材自岳陽日報）

到了中科院後，離開父母的魏永康生活無法適應，讀了三年研究生，在未取得碩士學位下被中科院勸退。

一時間「神童殞落」「失去神奇」的質疑聲不斷。據多家媒體報導，20歲的魏永康退學回家後，母親開始反思自己的教育 方法。魏永康慢慢成熟起來，學做家務，照顧自己的生活起居。

魏永康曾遭退學，被媽媽罵「你去死」。（取材自北京青年報）

後來，魏永康回歸一個普通人，找到一分認同的工作，並結婚生子，與妻子付碧育有一兒一女。付碧曾表示，魏永康早已從木訥的「神童」變成懂得生活的丈夫，並非傳言中所說「不近人情」，而是變得開朗許多。

魏永康去世的消息，讓不少人感嘆，新京報署名文章評論指出，與許多「神童」一樣，魏永康在成年的關口突然失去神奇。他不但沒有拿到碩士學位，還被學校勸退。神童的「隕落」讓人惋惜，也曾在20年前引發一場關於教育的大討論。

家長的望子成龍撞上孩子的天才，在魏永康人生的最初階段迸發出精彩火花。但魏永康面對的最大問題，或許是生活被一手包辦，導致生活自理能力不足。2003年被中科院勸退後，魏永康輾轉求職，雖然不算順利，但最終仍然找到了他認同的工作。「神童之後的普通人生活，雖然短暫，卻識得人間煙火，或許是更幸福的人生」。