6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

據河南 廣播電視台都市頻道報導，近日，兒子去世6年後婆婆送兒媳出嫁，這一視頻感動了網友，並稱這是世間最好的婆媳關係；有網民就評論兩人是模範婆媳關係，也有人說這對婆媳真的是真心換真心，希望兒子在天之靈也能感到欣慰。

六年前，兒子意外離世，留下了當時已經懷孕的兒媳。兒媳堅持生下了孫子，而六年後，兒媳再婚，婆婆親自送兒媳出嫁。北京 青年報報導，視頻畫面顯示，兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆則在一旁挽著她的手送她出嫁，臉上是一臉自豪；婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。

報導指出，視頻引起網友的熱議，有網友認為，理性通透的老人，把兒媳當親生女兒嫁了出去，「前無古人後無來者，溫暖有愛的婆媳，真好」「這樣的婆媳關係針不戳」。也有網友表示，最棒的是兒媳有勇氣生下孩子，太勇敢了。

不過都市頻道在這個僅十秒的短視頻中，沒有進一步說明這起暖心事蹟的地點與時間。

有網民就評論兩人是模範婆媳關係，也有人說這對婆媳真的是真心換真心，希望兒子在天之靈也能感到欣慰。但也有網民認為，都市頻道應該提供更多具體內容以及事件的前因後果，否則單憑一個鏡頭很難了解整件事情。