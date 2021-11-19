孟宏偉妻怒批中國政府 「吃掉我孩子的怪物」

國際刑警組織前主席、前中國公安部副部長孟宏偉去年被判刑入獄。孟宏偉妻子高歌首度露面，接受美聯社專訪。(美聯社)

國際刑警組織前主席、前中國公安 部副部長孟宏偉去（2020）年因涉嫌受賄被判刑入獄，孟宏偉的妻子高歌近日接受美聯社專訪時表示，她懷疑中國特工企圖綁架他們一家，因此與一對雙胞胎兒子向法國申請庇護，接受法國警方全天候保護；她並形容中國政府是吃掉自己孩子的「怪物」。

中央社報導，2018年9月底，孟宏偉在國際刑警組織主席任內自法國總部返回中國後失聯。同年10月，他的妻子高歌在法國報案並向外媒控訴孟宏偉遭到中國當局政治迫害，引發國際關注。孟宏偉去年被判刑13年6個月，併處罰金人民幣200萬元，未剝奪政治權利。

高歌近露面並接受美聯社專訪說，丈夫將滿68歲，兩人最後一次聯絡是在2018年9月25日，此後她的律師向中國當局發出多封信都未獲回應，她甚至不能確定丈夫是死是活。

「這已經讓我難過得不能再難過了，當然，這對我的孩子也同樣殘忍。」高歌流著淚說：「我不希望孩子沒有父親。每次他們聽到有人敲門，總是會盯著看。我知道他們希望進家門的人是他們的父親，但每次他們意識到不是的時候，都會默默地低下頭。他們是非常勇敢的。」

高歌堅稱中國當局對丈夫的指控是捏造的，她的丈夫是因為利用其職位推動變革而遭中共 整肅異己落馬。「我有責任露面，告訴全世界發生了什麼事。過去3年我學會了如何與怪物、政府當局共存，就如同我們知道如何與新冠病毒共存。」她並說：「我已經死了，又重生了。」