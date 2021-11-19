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中國先例 山東海陽啟用核能供暖 「零碳」能源轉型

中國新聞組／北京19日電
山東核電在海陽市興建的核能供暖換熱站。（取材自中新網）
山東核電在海陽市興建的核能供暖換熱站。（取材自中新網）

時序入冬，中國北方各地開始供暖，山東省海陽市宣布今年供暖不再使用煤炭，而採用核能。海陽全市成為中國首個核能供暖的城市，供暖費還因此下調，全市20萬居民受惠。

海陽市往年冬天供暖季，12台燃煤鍋爐全力運轉供熱，至少消耗原煤10萬噸。去年核能供熱商用示範工程在海陽市開始試點，首波7千多戶居民試用，成效良好。去年年底再投入人民幣10億元啟動核能供熱商業示範2期工程建設，建成市內46公里配套管網及換熱站等附屬設施，並在11月9日零點啟動全市核能供暖，成為中國首個「零碳」供暖城市。

與傳統燃煤鍋爐供暖相比，核能供暖後，海陽市每個供熱季減少耗電900萬度，可節約燃煤10萬噸，減排二氧化碳18萬噸、二氧化硫1188噸、氮氧化物1123噸、熱量130萬吉焦。相當於種植闊葉林1千公頃，將改善海陽市供暖季大氣環境和海洋生態環境。

核能供暖，也有人質疑是否會有核爆、輻射外洩的疑慮？山東核電副總經理馬元華表示，核能供暖是從核能發電機組抽取部分發過電後的蒸汽作為熱源，熱源是沒有放射性的，透過廠內換熱器，換成高溫水，高溫水再經過管網輸送到各供熱公司的隔壓站進行隔離換熱後，送至各社區換熱站，最後將熱量傳遞至用戶。

他指出，整個送熱供暖過程經過有5個迴路都設置了物理隔離，只發生「蒸汽加熱水」和「水加熱水」兩種方式，只有熱量的傳遞，沒有水的交換，所以送到用戶家中是安全的熱水，對人體沒有任何傷害。

因為能源轉型迫在眉睫，在海陽全市核能供暖後，山東省計畫下一步要讓膠東半島全部（200平方公里）實現核能供暖。

除了山東海陽，浙江嘉興海鹽縣的秦山核電廠也將啟用核能供熱，目前秦山核電核能供暖節能工程示範項目第一階段主管線已完成全線貫通，預計11月底可啟用核能供熱，全部建成後供暖面積達到400萬平方公尺。

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