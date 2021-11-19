疫情下不想生？ 中國出生率首次跌破10‰ 去年僅8.52‰

中國執行了30多年的計劃生育政策，導致了人口老齡化的嚴峻問題。（Getty Images）

據近日發布的「中國 統計年鑑2021」，中國全國人口出生率再創新低。據學者研究，除年輕人基於經濟等考量不結婚等因素外，新冠疫情 爆發也嚴重抑制人們的生育計畫，其中30歲以下年輕人受影響最明顯。學者預警這代表中國人口負增長的腳步提前，將對人口紅利等帶來持續性的挑戰。

中國的「獨生子女」政策在2015年年底決定放鬆，然而並未出現嬰兒潮。（Getty Images）

中國新聞周刊報導，「中國統計年鑑2021」中披露，2020年全國人口出生率為8.52‰，首次跌破10‰，而同期人口自然增長率僅為1.45‰。中國人口學會副會長、北京大學社會學系教授陸傑華表示，這是新中國成立以來，除了自然災害那幾年，自然增長率最低的，「降得比較厲害」。

陸傑華說，現在人口數據還是「正」的。去年出生人口是1200萬，今年要是低於1000萬的話，那就有可能進入負增長。之前是預估2027至2030年才進入負增長，如果今年不增長，明年沒有回升的話，可能就這兩年的事了。

今年開放的三胎是否有起到作用，陸傑華表示，至少今年沒有作用，5月放開，目前還看不出成效來。目前中國的年齡結構是底部在收縮，頂部在增長，中間靠近頂部的中年勞動力部分也在老化。這對人口紅利、養老金、養老照料等方面都會帶來持續性的挑戰。

至於年輕人不願意生孩子，他表示這是經濟、文化作用的問題，看能不能通過一些積極有效的措施讓生育率有所回升，現在生育、養育成本都比較高，要降下來，才能改變情況。

另南方都市報報導，人口學專業期刊「人口研究」今年5月發表的一篇文章「新冠肺炎 疫情對中國出生人口變動影響」指出，儘管2020年1至9月的出生人口已經較往年同期走低，但受疫情影響，2020年11至12月的出生人口較1至9月又出現了大幅下降。

文章作者認為，2020年初的疫情暴發嚴重抑制人們的生育計畫，導致了年末的出生人口大幅下降。2020年全年出生人口的下降更多集中在四季度。「這說明相當規模的人群自疫情暴發後有意識地減少了懷孕，從而更大幅度降低了11和12月的出生」，研究者指出。

文章並指出，研究者進一步發現，新冠肺炎疫情對30歲以下年輕人的生育影響最明顯。這一年齡組的生育計劃被疫情短期打亂，生育節奏嚴重放緩。疫情與近年來出生下降趨勢疊加，加速了中國出生人口數量和生育率的下行。