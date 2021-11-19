萬科抗冬 要員工「節衣縮食」 不能亂列印、人走關燈…

萬科內部倡議「節衣縮食」，營造「戰時氣圍」抗寒冬。（取材自新浪財經）

中國 房企債務危機恐持續到明年第一季，國際信評機構惠譽報告觀察，未來3個月可能出現更多債務違約及重組，明年房地產 銷售額恐年減10至15%。房市前景悲觀之際，房地產業龍頭萬科繼3年前喊出「活下去」後，日前又發文要員工「節衣縮食，籌備過冬」的口號，試圖帶節奏，營造「戰時氣圍」。

中國前五十大地產商中，往年只有極少數無法實現全年銷售目標，但今年，預估許多房企大概只能完成八成左右的年度銷售目標。在此大環境之下，香港經濟日報報導，萬科總部下發一份主題為「關於萬科集團總部『節衣縮食』和打造『戰時氛圍』的倡議」的文件，核心思路是提升管理、工作效率，提高自身技能，減少不必要的費用支出等。其中有些細節引人注目，令人印象深刻，例如要根據溫度開空調，不能亂列印，出差提前訂機票、人走關燈等。

3年前，萬科的覺悟是「活下去」，3年後萬科又做好了「過冬天」的覺悟。根據萬科發布的公告，今年10月萬科合約銷售金額約為人民幣419.5億元，年減19.8%。合約銷售面積約為258.1萬平方公尺，年減29.5%。相較於萬科，不少地產商情況更糟，10月銷售與前月相比下跌50%、60%的比比皆是。

作為行業的風向標企業，萬科對行業的冷暖感知向來敏感，萬科董事會主席郁亮早前在業務交流會上曾指出，從過去一段時間至今，金融行業在減少金融資 源在房地產行業裡的佔比投入。對開發商而言，縮表更直接的表現是降債務，控槓桿，以及去金融化。

在此過程中，他認為資產端必然發生變化，投資、開工下降，再加上前期高地價拿地的情況，導致行業短期業績受重大衝擊是必然的。

此外，惠譽報告提到，預計2022年中國房地產銷售額會年減10至15%，主要是受到今年基期較高的影響。屆時中國政府可能對產業會作出適當的政策調整，藉以穩定市場信心及房地產企業境內外融資環境。

據路透引述惠譽高級董事鄭俊英在會中表示，後續應該還會有一些開發商面臨壓力或違約風險，「如果有一些我們認為不會有壓力（的房企），突然間有壓力了，我覺得市場還會有一個比較大的波動。」

他並稱，如果沒有更多意外違約發生，這波房地產市場的動盪，預期可能已接近尾聲，整個市場會慢慢復甦，「但是這個過程也需要幾個月，到明年一季度後，才可以說是完全恢復了。」

報導另引述惠譽亞太區企業評級董事賀丹的說法指出，一些房地產企業若有流動性比較強的資產可以出售，出售的過程若與國企、央企合作，往後在面對評級時，可以獲得比較好且穩定的評級。