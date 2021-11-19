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中國公安新誓詞：擁護黨的絕對領導

記者林則宏／綜合報導
圖為中國公安部長趙克志10月26日主持召開公安部黨委（擴大）會議，學習習近平在中共中央黨校中青年幹部培訓班開班式上講話精神。（取材自中國公安部官網）
圖為中國公安部長趙克志10月26日主持召開公安部黨委（擴大）會議，學習習近平在中共中央黨校中青年幹部培訓班開班式上講話精神。（取材自中國公安部官網）

中國公安系統先前遭到強力整肅後，公安部近日公布「公安機關人民警察誓詞」。相較於早前的「人民警察入警誓詞」，中國公安如今必須宣誓「堅決擁護中國共產黨的絕對領導」。此外，誓詞在公安的工作任務中，也將「捍衛政治安全」排在「維護社會安定」、「保障人民安寧」之前。

根據中國公安部機關報「人民公安報」微博消息，新發布的「公安機關人民警察誓詞」全文為：「我是中國人民警察，我宣誓：堅決擁護中國共產黨的絕對領導，矢志獻身崇高的人民公安事業，對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明，為捍衛政治安全、維護社會安定、保障人民安寧而英勇奮鬥！」

2017年6月，中國公安部修訂後的「人民警察入警誓詞」全文則為：「我宣誓：我志願成為中華人民共和國人民警察，獻身於崇高的人民公安事業，堅決做到對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明，矢志不渝做中國特色社會主義事業的建設者、捍衛者，為維護社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業而努力奮鬥！」

上海澎湃新聞指出，據公安部介紹，為深入學習貫徹中共中央總書記習近平相關講話、訓詞精神，「進一步加強黨對公安工作的絕對領導」，「確保在思想上、政治上、行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致」，公安部組織對「人民警察入警誓詞」進行修訂，形成了「公安機關人民警察誓詞」。

報導稱，中國公安部黨委近日還專門印發通知，要求各級公安機關將誓詞作為各級政治輪訓和實戰訓練的重要內容，「確保誓詞精神入腦入心、融入血脈」。「教育引導全警強化政治忠誠、政治擔當」，「為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興創造安全穩定的政治社會環境」。

公安 中國 警察

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