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江蘇少女白血病復發 電工助售3000草雞籌錢救命

中國新聞組／北京19日電
鄭漢林幫助岳維剛售賣草雞籌款為女兒治病，僅4天就售出3000多隻草雞。（取材自現代快報）
鄭漢林幫助岳維剛售賣草雞籌款為女兒治病，僅4天就售出3000多隻草雞。（取材自現代快報）

江蘇一名電工查訪各村用電情況時，得知有村民白血病復發急需骨髓移植，但為醫療費而愁眉不展，除自動幫忙籌款，靈機一動還幫助對方變賣草雞，僅4天就賣出3000多隻草雞。

香港01報導，江蘇淮安盱眙縣供電公司台區經理鄭漢林，日常走訪黃花塘鎮舊鋪村，發現村民岳維剛一家愁眉苦臉，詢問得知，岳維剛的21歲女兒小花白血病復發，急需做骨髓移植。然而小花去年第一次生病時，岳維剛就花光積蓄，還向親戚朋友借了不少錢，至今仍未還清。

女兒白血病復發對岳維剛打擊很大，因為疫情防控，家中唯一能變賣的3100多隻草雞一時間也難以賣出。鄭漢林見狀，當場將身上僅有的200元（人民幣，下同）給了岳維剛。隨後，鄭漢林在朋友圈、微信群以受其他短片平台幫岳維剛賣草雞籌款。

據報導，鄭漢林的呼籲得到好心人的響應，盱眙縣當地一些知名的網紅、博主也發動自身影響力「支援」，許多熱心人士加入愛心隊伍，甚至有在外地工作的人委託鄭漢林代為捐款。

與此同時，鄭漢林的22名同事 「組團」上門購買草雞，短短4天時間內，岳維剛家中的3000多隻草雞全部售空，共籌得12餘萬元。

報導說，岳維剛先用賣雞所得的12萬元還清去年女兒生病所欠部分債款，再將剩餘的4萬5000元用於女兒本次治療的第一筆費用，「鄭漢林和我非親非故，幫這麼大忙，天下還是好人多」。

雖然解決了第一筆費用，但小花後續治療還需要花費巨額。目前，鄭漢林積極通過籌款網路平台繼續為小花籌集後期手術治療費用，「我就是盡我微薄之力，希望小花能有好運，她也一定會有好運的」。

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