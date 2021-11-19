年底攬儲壓力大？招商銀行一分行送員工「救心丸套餐」

招商銀行深圳分行工會發放的為我們免費發放的速效救心丸套餐。（取材自紅星新聞）

聽說過單位給員工發放速效救心丸嗎？近日網傳「某大行深圳分行關懷員工身體健康，免費發放速效救心丸套餐」的消息，引來眾多議論。媒體證實該行為招商銀行深圳分行，速效救心丸是其為員工發放的慰問禮品中的一件。有專家分析，這或許與銀行員工任務重、壓力大相關。

據紅星新聞報導，一名網友曬出的圖片顯示，這份慰問禮品中有消心痛、心痛定、硝酸甘油、撲爾敏及天津速效救心丸等藥物，還有一份使用說明書。

招商銀行深圳分行一位大堂工作人員表示，「本月11日左右，單位工會為我們免費發放了救心丸套餐。」由於今年剛到該行工作，這也是他首次拿到單位發放的慰問禮品，「剛拿到禮品的時候，我也很吃驚和意外。」

對於「是否是因為要到年底了工作壓力比較大」，該員工並未正面回應，只是稱「主要是公司怕我們的身體出現問題，我覺得很好很貼心」。

不過，記者詢問招行的人工客服人員及招行總行的幾位工作人員，他們均稱沒有領取到該禮品。「或許只是深圳分行開展的慰問活動吧」，一位招行總行的工作人員說。

對此，有網友戲稱，「這種藥有備無患，連輔導娃做作業都可能要準備。單位是一片好心」；也有網友指出，「你只看到了救心丸，沒看到『996』」。

武漢科技大學金融證券 研究所所長董登新表示，這或許與銀行員工任務重、壓力大相關，給員工發放救心丸也是關心員工身體。銀行的工作表面上看起來比較體面，不過所謂的「銀行高薪」實際上只有高管，普通的銀行員工工作強度非常大，經常超時工作、無雙休等。

經濟學家宋清輝指出，每到年底，存貸比考核大限臨近，銀行攬儲壓力巨大。儘管監管部門一再禁止貼息攬儲，但為吸引儲戶，在年底考核節點之前做衝量存款，銀行給存款客戶送花生油、送米等禮物已是業內公開秘密。

宋清輝說，在經濟下行周期和利率 市場化環境中，加之最近一年多時間的疫情 ，對線下銀行網點造成了很大的衝擊。「與往年相比，銀行的生存壓力更大、『攬儲』需求更盛，這可能就更需要銀行員工加班加點。」