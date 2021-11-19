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河南老師板書火了 能寫十幾種字體被封「行走打印機」

中國新聞組╱北京19日電
張老師能寫十幾種字體的板書，網友紛紛誇讚他是「行走的打印機」。（視頻截圖）
張老師能寫十幾種字體的板書，網友紛紛誇讚他是「行走的打印機」。（視頻截圖）

近日，河南商丘一位中學老師用粉筆字寫板書的視頻火了，這位美術老師能寫十幾種字體的板書，網友紛紛誇讚他是「行走的打印機」。

中原網報導，視頻裡的這位「打印機」老師名叫張世鋒，大學是工藝美術專業，2003年畢業後成為一名美術教師。

今年40歲的張世鋒說，練字是他從小到大的興趣愛好，「之前一直在紙上練習寫字」，自從登上三尺講台後，他就開始練習粉筆字，到現在已經十幾年了。

張世鋒說，粉筆字相對紙上書寫難度更大一點，「因為在黑板上寫字，字形稍大，粉筆筆鋒難以調整，對漢字的筆畫、結構、章法布局更難把握，需要花費更多的時間精力練習」。

因為發現板書寫一種字體太單一，於是決定學習不同的字體，現在他已經可以書寫包括隸書、小篆、行書，以及美術字等十幾種字體的板書。讓他開心的是，每次寫完板書，學生們都稱讚「老師，你寫的字像打印的一樣」。

張世鋒認為，用不同的字體書寫板書，可以讓學生們感受到不同的新鮮感，同時也能進一步了解，中國文字的演變過程，「希望通過課堂教學包括板書，給孩子一個正確寫字的引導，讓他們學習到更多書法知識。」

張世鋒說，學生們也會模仿他的板書，「學生們都特別感興趣，寫得有模有樣。」還有學生開始練習書法，張老師表示首先還是要有興趣，「可以從楷書開始練習，楷書的結構筆畫都很嚴謹。」

網友紛紛為張老師點讚：「太厲害了！」、「這哪是粉筆字，是打印機吧」、「佩服，這字寫得太漂亮了」、「現在開始練還來得及嗎？」

書法 河南 中國

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