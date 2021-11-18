我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上訴法院裁定越權 OSHA暫停百人企業疫苗強制令

彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

武漢女大生罹罕癌 臨終前「拚命指眼睛」救了2人

中國新聞組／北京18日電
武漢21歲女生歐陽忻怡，7月簽署器官捐贈協議，沒料到10月罹癌。她死前不停指住眼睛，希望捐出眼角膜助人。（取材自微博）
武漢21歲女生歐陽忻怡，7月簽署器官捐贈協議，沒料到10月罹癌。她死前不停指住眼睛，希望捐出眼角膜助人。（取材自微博）

湖北武漢一名21歲女生歐陽忻怡，10月時確診罕見的胸膜間皮瘤，癌細胞已轉移到頭部擴散，已無法做手術，隨著病情惡化，歐陽忻怡彌留之際仍拚命指著眼睛，執意捐出眼角膜。最終忻怡的善心讓一名3歲男童和一名43歲女士重拾光明。

香港01報導，歐陽忻怡今年7月趁過生日時在網上簽署器官捐贈協議，決定日後貢獻自己，遺愛人間，家人當時笑稱她談離生死還是太早。未料8月6日忻怡感到異常頭痛，父親陪她到醫院檢查，醫院表示需接受開顱手術；術後病情一度好轉，但突然又急轉直下。10月14日，武漢中南醫院的醫生會診後，確診她患了罕見的胸膜間皮瘤，癌細胞已轉移到頭部擴散，已無法做手術。

忻怡的母親表示，女兒病情惡化時，已知道自己不會康復，記起生日時簽的器官捐贈協議，想到癌症病人許多器官都無法捐贈，便執意一定要捐出一對眼角膜。10月24日晚，她死亡前最後時刻，全身插滿管子，仍不停指住眼睛，希望家人實現她的遺願。

歐陽忻怡的朋友透露，她生前愛拍照、吃美食和旅行，有愛心的她也一直捐錢幫助弱勢，患病前還考慮要去西部支教，並且已經在考取教師資格。

歐陽忻怡在確診後僅1個月就離世，角膜庫醫生到場時，慨嘆她過身時面容清秀，沒有按常規摘下眼球，而是用環切方式取下眼角膜，已分別移植予3歲男童及43歲女子。

歐陽忻怡的善舉令網民淚崩動容，形容忻怡是「人間天使」、「她換了一種方式，繼續愛這世界」、「小天使啊，願你在另一個地方，安好」、「可愛且善良的女孩，走好、「天吶，人間天使」。又希望2個受她幫助的病人，「願他們用你的眼睛帶你看這個美好的世界」。

歐陽忻怡像普通女生一樣愛拍照，朋友透露她有做善事的習慣，原本正打算要到西部支教。...
歐陽忻怡像普通女生一樣愛拍照，朋友透露她有做善事的習慣，原本正打算要到西部支教。（取材自微博）

天使 癌細胞 武漢

上一則

愛奇藝第3季虧損大增47% 股價暴跌17%

延伸閱讀

阻境外疫情 中國民航局對多個國際航班發出熔斷指令

阻境外疫情 中國民航局對多個國際航班發出熔斷指令
聚2千人看「英雄聯盟」世界賽 武漢3發起人被拘留

聚2千人看「英雄聯盟」世界賽 武漢3發起人被拘留
張展、立場新聞 獲無國界記者提名新聞自由獎

張展、立場新聞 獲無國界記者提名新聞自由獎
讚譽疫情災難哨兵 華郵社論呼籲搶救張展

讚譽疫情災難哨兵 華郵社論呼籲搶救張展

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司
高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到
張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒

張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒
川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職

川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職
健身被偷瞄…女教練1句話正面迎擊 網讚「大快人心」

健身被偷瞄…女教練1句話正面迎擊 網讚「大快人心」