武漢女大生罹罕癌 臨終前「拚命指眼睛」救了2人

武漢21歲女生歐陽忻怡，7月簽署器官捐贈協議，沒料到10月罹癌。她死前不停指住眼睛，希望捐出眼角膜助人。（取材自微博）

湖北武漢 一名21歲女生歐陽忻怡，10月時確診罕見的胸膜間皮瘤，癌細胞 已轉移到頭部擴散，已無法做手術，隨著病情惡化，歐陽忻怡彌留之際仍拚命指著眼睛，執意捐出眼角膜。最終忻怡的善心讓一名3歲男童和一名43歲女士重拾光明。

香港01報導，歐陽忻怡今年7月趁過生日時在網上簽署器官捐贈協議，決定日後貢獻自己，遺愛人間，家人當時笑稱她談離生死還是太早。未料8月6日忻怡感到異常頭痛，父親陪她到醫院檢查，醫院表示需接受開顱手術；術後病情一度好轉，但突然又急轉直下。10月14日，武漢中南醫院的醫生會診後，確診她患了罕見的胸膜間皮瘤，癌細胞已轉移到頭部擴散，已無法做手術。

忻怡的母親表示，女兒病情惡化時，已知道自己不會康復，記起生日時簽的器官捐贈協議，想到癌症病人許多器官都無法捐贈，便執意一定要捐出一對眼角膜。10月24日晚，她死亡前最後時刻，全身插滿管子，仍不停指住眼睛，希望家人實現她的遺願。

歐陽忻怡的朋友透露，她生前愛拍照、吃美食和旅行，有愛心的她也一直捐錢幫助弱勢，患病前還考慮要去西部支教，並且已經在考取教師資格。

歐陽忻怡在確診後僅1個月就離世，角膜庫醫生到場時，慨嘆她過身時面容清秀，沒有按常規摘下眼球，而是用環切方式取下眼角膜，已分別移植予3歲男童及43歲女子。

歐陽忻怡的善舉令網民淚崩動容，形容忻怡是「人間天使 」、「她換了一種方式，繼續愛這世界」、「小天使啊，願你在另一個地方，安好」、「可愛且善良的女孩，走好、「天吶，人間天使」。又希望2個受她幫助的病人，「願他們用你的眼睛帶你看這個美好的世界」。