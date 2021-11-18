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雲南大學「體測沒過不准畢業」 每學期還得跑百公里

中國新聞組／北京18日電
一名雲南大學大一女生，出示她目前的跑步里程。（取材自極目新聞）
一名雲南大學大一女生，出示她目前的跑步里程。（取材自極目新聞）

雲南大學宣布，2020級學生開始，嚴格執行學生畢業與體測成績（須達50分）掛鉤的政策，從2021級新生開始，這一要求進一步提高到體測不合格者（60分）不發畢業證；這屆大一學生還要完成每學期一百公里的跑步打卡任務。「最嚴體育校規」出台後，隨即在網路上引起熱議，有學生抱怨，「都上大學了，還天天要跑步，跟高中一樣。」

極目新聞報導，雲大新規要求，本科所有年級均開設體育必修課，其中大一、大二為144學時，大三48學時，大四8學時，總計200學時（國家要求為144學時）。這意味著女生最怕的中長跑和男生頭疼的引體向上，不僅每學期都考，而且如果總分不及格，哪怕學習成績再好，也拿不到雲大畢業證。

除了體測，雲大還規定這屆大一學生每學期要完成一百公里的跑步任務。一位女學生出示自己的跑步里程，目前只完成了27.11公里，她苦笑說，「明年1月2號就要到截止日期了，現在得抓緊跑步」對於學校的體育運動安排，有幾位女學生抱怨「都上大學了，還天天要跑步，跟高中一樣。」

一名雲大體育老師證實，這屆大一學生以後每年都會有體育課，並且每學期都會體測，相比往屆學生而言確實要嚴格一些。

據報導，雲大的這一「最嚴體育新規」並非近日頒布。該校於今年6月22日發布《關於調整2021級部分公共課程教學方案的通知》中就曾指出，通過「設置學期體質測試周」「將體質訓練納入體育課」「將體質測試納入課程考核」三項舉措，改革大學體育課程，強化體質健康測試。

雲南大學學生在體育館內上課。（取材自極目新聞）
雲南大學學生在體育館內上課。（取材自極目新聞）

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