官媒讚「神通廣大」 北京將培訓更多「朝陽群眾」 維穩

為強化基層社會治理，中國將訓練更多民眾團體來協助。圖為兩會期間北京志工站在「朝陽群眾」大傘下堅守崗位。（路透）

被稱「世界第五大情報組織」的北京 「朝陽群眾」，曾舉發台港影星柯震東、房祖名吸毒，以及鋼琴家李雲迪 嫖娼等屢屢立功，北京市政府近日宣布將打造更多類似「朝陽群眾」、「西城大媽」、「石景山老街坊」等民眾自治組織，參與基層社會治理。目標到2023年，北京市每個社區將培育至少2個「品牌」社區組織。

人民日報報導，「朝陽群眾」雖可追溯至1974年該區組織起來的「民兵」，配合公安 機關在太陽宮抓間諜，但2013年8月「朝陽群眾」才因舉報微博紅人嫖娼正式「出道」，2014年「朝陽群眾」頻繁出現，舉報多位網路名人、明星嫖娼等事件。

北京日報報導，根據新方案，到2023年，北京要逐步健全社區社會組織培育孵化機構，實現城市社區平均擁有不少於15個社區社會組織，農村社區平均擁有不少於8個社區社會組織，每個社區培育不少於兩個「品牌」社區社會組織。

據這份方案，北京將打造更多「西城大媽」、「朝陽群眾」、「石景山老街坊」等參與北京基層社會治理。北京市民政局還稱，要分級分層建立社會組織領域專家庫、師資庫，「精心設計培訓課程，統籌安排培訓計畫」，專業化訓練這些「朝陽群眾」、「西城大媽」等。

朝陽區官員則稱，多年來一直堅持對「群防群治」隊伍進行教育培訓，著力培育和打造「朝陽群眾」品牌，努力將其培育成一個「傳遞社會正能量」的群眾組織。

據了解，「朝陽群眾」是北京市的群防群治力量之一，專屬於朝陽區。大致由5類人組成，分別為治安志願者、黨員巡邏隊、專職巡邏隊、義務巡邏員及治保積極分子。

據統計實名註冊的朝陽群眾達14萬之眾，朝陽區面積470.8平方公里，相當於每平方公里有近300人 。

「朝陽群眾」如今已有自己的官方公眾號、專屬卡通形象、百科詞條，目前朝陽區各類「群防群治」力量已經達到19萬餘人。

新華網近日也發文頌揚「朝陽群眾」的「神通廣大」。文章稱，「從2013年8月開始，『朝陽群眾』一路高歌猛進，戰績連連。一批『紅人』、『藝人』和『名人』，因不法行為相繼被『朝陽群眾』舉報，後被警方查處」。

不過，亦有人批評，過去這些年「朝陽群眾」舉發過眾多名人吸毒、嫖娼，卻未見有任何官員因「朝陽群眾」舉發而落馬，「朝陽大媽迄今沒舉報一個貪官，只盯著群眾看」。