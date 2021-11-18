官媒轉發彭帥電郵：我沒失蹤 WTA執行官指此舉更令人憂

彭帥11月2日在微博上公開指稱曾任中共政治局常委和國務院副總理、75歲的張高麗對她性侵，這個帖子很快被刪。（路透）

中國 女網名將彭帥 2日披露遭中共前政治局常委張高麗性侵 後，下落不明十多天，國際女子網球協會（WTA）才公開呼籲進行調查，中國官媒17日突發布一封據稱是由彭帥寫的電郵聲稱「未失蹤」，引發「欲蓋彌彰」疑慮；WTA首席執行官史蒂夫西蒙隨後發表聲明說，這更加讓人擔心彭帥的安全和下落。

美國之音報導，官方的環球電視網（CGTN）在推特上發布據稱是網球明星彭帥寫的一封英語電郵，電郵就WTA官網最近發布的新聞回應說，「該內容沒有經過我本人確認或核實，是在未經我允許的情況下發布的。該稿中的新聞，包括性侵指稱是不真實的。」

報導指出，信中以彭帥的第一人稱寫到，「我沒有失蹤，正在家裡休息。」還說將來要貢獻中國網球。信中還說，未來WTA發表任何關於她的消息，請經過她同意，並且要核實內容。

對此西蒙回應，中國官媒發表這份關於彭帥的聲明，只讓人對於彭帥的下落和安全更感到擔憂，他難以置信彭帥寫了這封電子郵件。彭帥先前提出的性侵指控表現出高度的勇氣，如今WTA和世界都需要獨立而且可以驗證的證據，證明彭帥安全。WTA也表示，曾經透過多種方式嘗試聯繫彭帥，但一無所獲。

今年35歲的彭帥11月2日在微博上公開指稱曾任中共政治局常委和國務院副總理、75歲的張高麗對她性侵。這個帖子很快被刪，中國隨即在互聯網展開大規模的內容審查。

據報導，中國官媒昨天的推文是官方在此事發生後第一次提及彭帥。推特在中國境內是被封鎖的。

一些國際網球名將也相繼公開發聲，表示對彭帥的關注和關心。日本女網名將大阪直美11日在推特上說：「不確定你是否在追蹤新聞，但我最近被告知一位網球運動員同行揭露她被性侵後很快失蹤了。審查在任何情況下都不能允許。」

「我對目前的狀況感到震驚，」她寫道，」我向她送去愛與光。」

大阪直美還在貼文中附上在社群媒體獲得廣泛回響的主題標籤「#彭帥在哪裡」(#WhereIsPengShuai)。