我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上訴法院裁定越權 OSHA暫停百人企業疫苗強制令

彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

官媒轉發彭帥電郵：我沒失蹤 WTA執行官指此舉更令人憂

中國新聞組／北京18日電
彭帥11月2日在微博上公開指稱曾任中共政治局常委和國務院副總理、75歲的張高麗對她性侵，這個帖子很快被刪。（路透）
彭帥11月2日在微博上公開指稱曾任中共政治局常委和國務院副總理、75歲的張高麗對她性侵，這個帖子很快被刪。（路透）

中國女網名將彭帥2日披露遭中共前政治局常委張高麗性侵後，下落不明十多天，國際女子網球協會（WTA）才公開呼籲進行調查，中國官媒17日突發布一封據稱是由彭帥寫的電郵聲稱「未失蹤」，引發「欲蓋彌彰」疑慮；WTA首席執行官史蒂夫西蒙隨後發表聲明說，這更加讓人擔心彭帥的安全和下落。

美國之音報導，官方的環球電視網（CGTN）在推特上發布據稱是網球明星彭帥寫的一封英語電郵，電郵就WTA官網最近發布的新聞回應說，「該內容沒有經過我本人確認或核實，是在未經我允許的情況下發布的。該稿中的新聞，包括性侵指稱是不真實的。」

報導指出，信中以彭帥的第一人稱寫到，「我沒有失蹤，正在家裡休息。」還說將來要貢獻中國網球。信中還說，未來WTA發表任何關於她的消息，請經過她同意，並且要核實內容。

對此西蒙回應，中國官媒發表這份關於彭帥的聲明，只讓人對於彭帥的下落和安全更感到擔憂，他難以置信彭帥寫了這封電子郵件。彭帥先前提出的性侵指控表現出高度的勇氣，如今WTA和世界都需要獨立而且可以驗證的證據，證明彭帥安全。WTA也表示，曾經透過多種方式嘗試聯繫彭帥，但一無所獲。

今年35歲的彭帥11月2日在微博上公開指稱曾任中共政治局常委和國務院副總理、75歲的張高麗對她性侵。這個帖子很快被刪，中國隨即在互聯網展開大規模的內容審查。

據報導，中國官媒昨天的推文是官方在此事發生後第一次提及彭帥。推特在中國境內是被封鎖的。

一些國際網球名將也相繼公開發聲，表示對彭帥的關注和關心。日本女網名將大阪直美11日在推特上說：「不確定你是否在追蹤新聞，但我最近被告知一位網球運動員同行揭露她被性侵後很快失蹤了。審查在任何情況下都不能允許。」

「我對目前的狀況感到震驚，」她寫道，」我向她送去愛與光。」

大阪直美還在貼文中附上在社群媒體獲得廣泛回響的主題標籤「#彭帥在哪裡」(#WhereIsPengShuai)。

環球電視網在推特上發布據稱是網球明星彭帥寫的一封英語電郵。（取材自推特）
環球電視網在推特上發布據稱是網球明星彭帥寫的一封英語電郵。（取材自推特）

彭帥 中國 性侵

上一則

歌手曲婉婷母涉賄逾3億元 一審判無期徒刑

下一則

官媒讚「神通廣大」 北京將培訓更多「朝陽群眾」 維穩

延伸閱讀

彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點
中國官媒曝彭帥電郵「我沒失蹤」WTA主席：高度懷疑

中國官媒曝彭帥電郵「我沒失蹤」WTA主席：高度懷疑
彭帥下落不明 球王震驚喊太可怕了

彭帥下落不明 球王震驚喊太可怕了
彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司
對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯

對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯
孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝
高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到
張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒

張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒