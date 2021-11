彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

如今CGTN的彭帥信件,不僅對事實釐清完全沒有幫助,還讓外界原本就懷疑的黑幕更加疑雲重重。截至目前為止,彭帥的微博仍毫無動靜,相關字詞在中國社群網路上依然是敏感屏蔽的字眼。 (美聯社)

「中國 官媒表示:『彭帥 很安全,一切都很好』...?」先前透過微博控訴中共高官性侵的國際網球好手——彭帥——自從11月2日發文以後至今仍完全失聯、下落不明。國際女子網球協會(WTA)和多名國際選手也在本周相繼出面聲援彭帥,就在輿論再次延燒的時候,北京 時間18日凌晨,中國官媒CGTN突然發布「彭帥之信」,聲稱是彭帥寄給WTA主席的email,內容表示「自己一切都很好很平安,沒有失蹤」,甚至反駁「性侵指控的相關新聞皆非事實」。

但這封突兀粗糙的公開信,內容和形式都疑點重重,CGTN更非第一次有造假前例,令外界更加懷疑:中國是鐵了心要瞞天過海?

作為收件人的WTA主席賽門,也直接發布聲明表示:「很難相信這真的是彭帥親自寫的。」(Getty Images)

女網名將控訴 大坂直美等人響應聲援

現年35歲的彭帥是中國網球名將,在今年11月2日在個人微博上突然發出震撼控訴長文,點名中國前國務院副總理張高麗對她性侵。事件旋即引爆中國社群的討論,但彭帥的文字馬上就遭到封禁屏蔽,至今她的微博只剩下1月的生日祝賀文,在中國網路上也無法搜尋與彭帥案有關的任何敏感字詞。勇敢出面控訴的彭帥,卻也因此完全與外界失聯,人身是否安全?現在又下落何方?成了無人知曉的謎團。

國際女子網球協會(WTA)在本周出面聲援,希望彭帥能夠得到公正、公開的權益伸張,呼籲中國勿再言論控制,還給彭帥自由發聲的機會。WTA主席賽門(Steve Simon)對外透露,已經由包括中國網球協會在內不同的消息管道,得知彭帥的處境「目前安全」,但到底人在哪裡?事情原委如何?WTA表示因為完全無法和彭帥取得直接聯繫,無論是人身安全或案情疑問都無法進一步驗證。

就在WTA發難之後,接連有國際選手如約克維奇、大坂直美等人也響應聲援或表達疑慮。世界體壇輿論再次延燒之際,就在18日凌晨中國官媒CGTN中國環球電視網,突然在Twitter帳號上發布一封聲稱是「彭帥寫給WTA主席的email」,用英文澄清與交待自己的下落:

「哈囉大家好我是彭帥,關於近期WTA發布的消息,內容都沒有經過本人的確認與核實,沒有經過我的同意就發表。」 「有關性侵的相關指控,皆非事實。我沒有失蹤、也沒有不安全,我只是在家休息而且一切平安。再次感謝您的關心。」 「如果WTA要再發表有關我的訊息,請先向我核實內容並徵得我的同意。身為一名職業網球選手,感謝大家的陪伴與關心,希望未來有機會能再和各位一起推廣中國網球。我希望中國網球能夠越來越好。再次感謝您的關心。」

CGTN是用文字截圖的方式公開這封信,代替彭帥交代了自己的情況。然而這封聲稱「很平安」、「性侵指控並非事實」的文字,卻是處處充滿了不自然的疑點,CGTN才一發表信件,就引來外界的圍剿砲轟。

18日凌晨中國官媒CGTN突然發布「彭帥之信」,聲稱是彭帥寄給WTA主席的email,內容表示「自己一切都很好很平安,沒有失蹤」,甚至反駁「性侵指控的相關新聞皆非事實」。(取材自推特)

CGTN文字截圖公開信 疑點重重

第一個疑點是信件開頭的「Hello everyone」,如果是彭帥寫給主席賽門個人的信件,為何開頭要跟「大家」打招呼?信件中也反覆有著不知道在向個人、還是群眾對話的口吻。

第二個疑點,是CGTN放上的這張信件圖片,發現字裡行間有一個文件檔才會有的「光標」,就在第二行「...by myself and it was...」的and,留下了非常突兀的「|」光標,疑似是從word文件檔直接截圖的痕跡,讓這封信的來源更加可疑。

其三是這封信沒有其他證據,能夠證明就是彭帥本人所寫。如果是彭帥寫給WTA報平安,為何不是由WTA主席自行公開,而卻是CGTN率先爆料?既然彭帥「人很安全」,那為什麼微博不重新開放,讓彭帥自己在社群網路上發表這封看似「對中國有利」的公開信?種種矛盾與疑點、粗糙的手法,都讓外界質疑根本是官媒自導自演的假信件。而作為收件人的WTA主席賽門,也直接發布聲明表示:

「很難相信這真的是彭帥親自寫的。」

《BBC》駐北京的資深記者麥迪文(Stephen McDonell)也同步在個人Twitter上質疑,「截圖上為什麼還會有游標?這張圖是誰截取的?又是誰來寄出?」也因為內容造假感太強,社群網路上也開始反諷地出現「模擬信件」,模仿CGTN的這封email口吻來回擊。

「中國官媒表示:『彭帥很安全,一切都很好』...?」 (Getty Images)

CGTN隸屬央視 過去有造假新聞前例

CGTN的可信度低不只是因為這封信的形式太過突兀,事實上CGTN過去早有造假新聞的前例。CGTN是所屬於央視系統的外語電視網,是總部位於北京的國際電視頻道。今年3月份時,CGTN曾經報導一名自稱是「法國獨立記者」的證詞,這位記者署名為波孟(Laurène Beaumond),聲稱是曾在巴黎多家新聞社工作的獨立記者,在CGTN的新聞網發表一篇「新疆真實見聞」的特稿,內容指控西方媒體對於新疆議題極盡抹黑、完全造假。

但這位法國記者的身分過於可疑,讓法國《世界報》與《費加洛報》展開調查,後來發現無論從新聞工會或各家報社資料,都查無此人,《費加洛報》循線找到了「記者本尊」,其實是一位曾在《央視》擔任法語主播的法國女性,配合CGTN假造了身分來發表文章,其內容則是未經任何新聞查證的「個人過往見聞」。

如今CGTN的彭帥信件,不僅對事實釐清完全沒有幫助,還讓外界原本就懷疑的黑幕更加疑雲重重。截至目前為止,彭帥的微博仍毫無動靜,相關字詞在中國社群網路上依然是敏感屏蔽的字眼。

事涉國際體壇,彭帥案會不會變成影響北京冬奧的變數?人權觀察組織HRW也已經向奧運的相關贊助商去信,呼籲贊助商們能夠挺身而出,譴責中國的反人權行為。倘若案情的輿論風暴進一步擴大,很有可能演變成針對北京冬奧的外交抵制壓力。