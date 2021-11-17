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22歲周冠宇成中國首位F1車手 被臆測金錢交易

中國新聞組／北京17日電
周冠宇成為中國首位F1正式車手。(取材自Instagram）
周冠宇成為中國首位F1正式車手。(取材自Instagram）

F1車隊Alfa Romeo(愛快羅密歐)近日宣布，22歲的中國車手周冠宇成為2022賽季為車隊效力的正式車手，也成為首名征戰F1方程式大賽的中國車手。周冠宇曾是法拉利青訓成員，目前在F2賽事以142分暫列車手積分榜第二，仍有機會爭取F2年度冠軍車手。

來源：YouTube

綜合媒體報導，中國首位F1車手誕生，引發媒體與車迷廣泛質疑是金錢交易。外界傳聞周冠宇的贊助商將為愛快羅密歐車隊帶來3千萬歐元的資金挹注，招來許多關於付費車手(Pay driver)的負面評價。但據相關人士表示，F1超級駕照是有錢也買不下來的，能進入F1車隊的車手在技術上肯定都是全球最頂尖的。

愛快羅密歐競速車隊近日透過社群媒體宣布後，周冠宇在微博發文表示夢想成真，「中國F1第一人……難忘的一天，感恩一路以來幫助與支持我的人，我做到了！」

但在愛快車隊社群官宣下方，絕大多數車迷留言貼圖批評這是金錢交易，並嘲諷「金錢萬能」。他們多質疑周冠宇並不夠格成為這個頂級賽事的20名正式車手之一。

但也有人不認同上述說法，認為周冠宇的家族的確是有錢有實力，加上有著「中國首位F1車手」的頭銜，這背後龐大的金援實力和商業市場都是讓他能夠獲得F1席位的加分條件。但他本人的實力當然是首要條件，若是拿不到超級駕照，即便再有錢也無法上去開F1的。

英國賽車媒體Autosport報導提到，愛快車隊這個宣布並非巧合，F1官方幾周前宣布中國上海站大賽將在2023年回歸，且協議持續到2025年。上海站賽事因為COVID-19疫情中斷三年。

F1 中國 社群媒體

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