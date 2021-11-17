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涼山的NBA 黑鷹少年球隊5打12一戰成名圈粉

中國新聞組／北京17日電
涼山黑鷹籃球隊的每個孩子，都展現出對籃球的渴望與激情。（取材自自媒體「花點時間」）
涼山黑鷹籃球隊的每個孩子，都展現出對籃球的渴望與激情。（取材自自媒體「花點時間」）

在四川涼山彝族自治州甘洛縣的大山裡，有一支球技精湛的少年籃球隊，隊員是一群8到12歲的少年，因籃球夢而走到一起。今年9月，球隊中的四名小球員受邀到北京，對陣當時堪稱「全國第一」的小學籃球隊--翠微小學，5（有一名外援）打12最後以一分之差落敗，他們打球的視頻目前在網路上獲得了數百萬點讚。

來源：YouTube

據自媒體「花點時間」報導，四川大涼山至今仍是中國最貧困地區之一。每當太陽剛剛升起，總會有一群身材瘦小、皮膚黝黑的孩子，在滿是碎石泥土的球場上奔跑，每個孩子都展現出對於籃球的渴望與激情。

他們就是從大山裡走出的「NBA球星」--「涼山黑鷹隊」。

歐文惹是涼山黑鷹籃球隊裡唯一的孤兒。（取材自自媒體「花點時間」）
歐文惹是涼山黑鷹籃球隊裡唯一的孤兒。（取材自自媒體「花點時間」）

13歲的「歐文惹」，是涼山黑鷹籃球隊裡唯一的孤兒。他從小和阿公相依為命。他說：「我的夢想是進NBA。」但雜草叢生、泥濘的地面，兩根木棍撐起的破舊木板，再裝上一個歪七扭八的籃球框，才是他人生的現狀。

練習場上，他華麗的轉身，蝴蝶穿花般的運球，讓原本是「中國街球第一人」的吳悠注意到了他：「這小子，真的是太凶了！」

涼山黑鷹籃球隊，背號11的「歐文惹」是其中的小網紅。（取材自自媒體「花點時間」）
涼山黑鷹籃球隊，背號11的「歐文惹」是其中的小網紅。（取材自自媒體「花點時間」）

於是，吳悠聯繫上了他的老師，組織了一場籃球比賽。2020年9月20日，涼山黑鷹隊第一次穿上了統一的隊服前往北京，對陣當時堪稱「全國第一」的小學籃球隊--翠微小學。

人數上，5打12，涼山黑鷹隊無人可輪換替補，只能強撐著跑完40分鐘全程。反觀翠微小學，就顯得游刃有餘，一直壓著黑鷹小子們打。

歐文惹（左）在比賽中突破防守。（取材自新華網）
歐文惹（左）在比賽中突破防守。（取材自新華網）

防守、進攻、傳球配合、奮力擋拆，即便是已經跌倒，黑鷹小子們眼睛也一刻不移籃球的專注，感動了包括對手在內所有的人。雖然最後以一分之差敗給了對手，但這群第一次走出大山的孩子，已經引起了世人的注目。

北京 中國 NBA

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