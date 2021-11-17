中共第3份歷史決議 尊習新時代第一人 2/3篇幅頌習功績

決議文共3萬6000多字，提及習近平的次數有22次。（Getty Images）

中共 19屆六中全會11日通過黨史上第三份歷史決議，16日正式公布長達3.6萬餘字的決議全文，多達1.9萬多字宣示「習時代」來臨，外界解讀這份決議將習地位「定於一尊」，習獲定調是「新時代第一代」領導人。此外，決議也評價文革是十年內亂，談六四 未以「反革命暴亂」定性，並把「馬習會」列為成就。

官媒新華社16日刊發「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」全文，這是中共黨史第三份歷史決議，並非如前兩份歷史決議回顧過往的錯誤、開創新一個時代，而被認為是強化「習核心」，為其明年20大連任提供合法性。決議文共3萬6000多字，提及習近平 的次有22次，是歷屆領導人次數最多，而毛澤東有18次、鄧小平6次，江澤民和胡錦濤各1次。

這份達3.6萬字的決議，其中三分之二篇幅描述習13項功業，相形之下，毛、鄧、江、胡4名前任領導人的功業，合計不到9700字。

在兩岸部分，把「馬習會」和兩岸一家親等政策列為政績，並重申「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是（中共）黨矢志不渝的歷史任務」。

決議的整體內容大多談黨內歷史跟習的政績，至於涉外部分「相對和緩」，對大國關係著墨較少。外界觀察，在第三份歷史決議，習近平既獲得大篇幅誇讚，又由歷史經驗為名描繪自己的藍圖，讓決議有如他以「新時代第一代」領導人自居的政治宣言。

習近平沒有意願透過第三份歷史決議，再去檢討中共過去的非議。而如他在說明中提到的，這份決議要總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，意在推動全黨「增長智慧、增進團結、增加信心、增強鬥志」。

第三份歷史決議由習近平擔任該決議起草小組組長，王滬寧、趙樂際擔任副組長。決議在序言中就提到，對1945年六屆七中全會通過的「關於若干歷史問題的決議」、1981年11屆六中全會通過的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，其基本論述和結論至今仍然適用。不過，決議巧妙地將百年歷史劃分為毛時代、鄧江胡時代、習時代。

外界關注的大躍進、文革、1989年學運等敏感議題，決議在「新中國成立」後的階段寫到，「遺憾的是，黨的八大形成的正確路線未能完全堅持下去，先後出現『大躍進』運動、人民公社化運動等錯誤，反右派鬥爭也被嚴重擴大化。」

決議仍評價毛澤東的錯誤和文革是十年內亂和災難。決議稱，毛澤東在關於社會主義社會階級鬥爭的理論和實踐上的錯誤發展得愈來愈嚴重，「黨中央未能及時糾正這些錯誤」，以致林彪、江青兩個反革命集團利用錯誤，釀成十年內亂。

談及六四時，決議仍以「1989年春夏之交嚴重政治風波」形容，並指稱中共黨和政府依靠人民，旗幟鮮明「反對動亂」，但未出現「反革命暴亂」的定性。