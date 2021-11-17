挽救恒大 許家印半年變賣70億元私產

為了拯救面臨財務危機的中國恆大集團，創辦人許家印變賣個人資產，或以質押股權等方式籌措資金，累計已向集團投入超過人民幣70億元。（中新社）

中國恒大集團 身陷債務風波，為確保恒大復工復產、保交樓目標，恒大集團董事局主席許家印正積極變賣個人資產為公司輸血。據統計，從7月1日至今，許家印變賣的個人資產包括香港別墅、深圳跟廣州豪宅、幾架私人飛機等，總金額超過70億元（人民幣，下同，約10.95億美元），成為恒大近期避免債務違約的重要資金。

據了解，此前中國官方就傳出要許家印以其個人財產來自救，根據富比世富豪榜顯示，許家印身價約730億元）。

第一財經報導，接近恒大的資本圈知情人士表示，早在7月1日起，許家印就為了維持集團的流動性，開始變賣個人資產或質押股權等方式籌集資金，累計已向集團注入超過70億元現金，維持恒大帝國的基本營運及避免債務違約。

文章稱，在此期間，恒大沒有融資、銷售停擺，但要保證恒大財富理財產品每月10%的兌付、總部員工薪資、境內外債券 付息，推動全國各地建案復工復產。

路透引述消息人士指出，除了上述資產，由於許家印對藝術品及書法收藏實力雄厚，甚至對名貴錦鯉均有濃厚興趣，近期也一直出售這些價值不斐的收藏品來償還債務。

公開訊息顯示，近期恒大已多次按期支付債券利息。最近的一次為11月11日，恒大於當天支付了三筆美元債利息，合計約1.48億美元。這三筆美元債分別於2022年、2023年、2024年4月到期，11月11日是三筆債券票息30日寬限期的最後一天。

中國恒大積極處份資產挹注資金，包括減持盛京銀行股權合計變現110億元，並接連兩次出售旗下恒騰網絡股份變現約港幣11億元（約1.4億美元）。

另一方面，在爆發債務危機初期，恒大就有意出售恒大物業、恒大汽車等旗下資產紓解壓力，更曾傳出將出售香港總部大樓，但諸如將恒大物業50.1%股份作價港幣200.4億元，售予合生創展的交易均告吹。