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中國疫情延燒近一個月 多地大學提前放寒假

中國新聞組／北京17日電
中國多地大學提前放寒假，最快12月下旬。圖為學生正在做核酸檢測。（中新社）
中國多地大學提前放寒假，最快12月下旬。圖為學生正在做核酸檢測。（中新社）

中國本土疫情自10月開始，已延燒近一個月。受疫情散發影響，多地大學宣布提早放寒假，河南、黑龍江、吉林、遼寧、福建等省分的多所大專院校調整放寒假時間，有些提前5到14天，甚至有學校12月下旬就開始放假。此外，嚴防冬季疫情，廣州宣布入境實施「14+7+7」隔離管制。

據中國官方昨通報，新增22例新冠肺炎確診，其中本土病例11例。本土病例有7例在遼寧大連、兩例在龍江黑河市、北京1例及雲南1例。新增兩例本土無症狀感染者。

中新網報導，由於疫情持續擴散，多地大學提前放寒假。以河南為例，目前已有河南大學、河南農業大學、周口師範學院等20多所大專院校明確提前放假，鄭州黃河護理職業學院更直接將放假提前至12月20日。此外，山東、山西、湖北、福建部分高校也將放假時間提前一星期左右。

中國教育部防控辦主任王登峰日前表示，大專院校是否提前放寒假，首先要看疫情形勢發展；第二要根據屬地對疫情防控措施的各方面要求。

中國各地大學提前放寒假之所以引起關注，主要原因之一是此波疫情中，部分大學受到疫情波及，自4日遼寧省大連莊河市疫情發生以來，莊河大學城已有近70名學生確診。

此外，為圍堵防疫，廣州15日就宣布，對所有從國外入境人員實施「集中隔離14天+居家隔離7天+自我健康監測7天」。亦即，現在入境廣州必須隔離21天。

據悉，目前中國實行「14+7+7」措施的還有重慶、安徽、湖南等地。有些地方更實施「21+7」或「14+14」的嚴格防疫措施。

據北京日報統計，截至11月16日，中國現有疫情高風險地區8個，中風險區102個。北京已宣布自17日零時起，從中國各地進（返）京都必須持有48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼。14日內有陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）旅居史者，非必須不得進（返）京。

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