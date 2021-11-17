國貨蜂花「哭窮」上熱搜 1天賣出2萬單 怕被捧殺忙解釋

中國國貨老牌蜂花洗髮精、護髮素。（取材自齊魯晚報）

平價又低調的中國 知名國貨「蜂花」因為哭窮沖上熱搜。網友下單支持，一天賣出兩萬單，是平時一個月的量，「火」得猝不及防，卻被傳出要倒閉的消息，公司慌了，連忙解釋自己「蜂花正茂」，呼籲理性消費，深怕步上鴻星爾克「被捧殺」的後塵。

齊魯晚報報導，說起這個牌子，很多年輕人可能不熟，但看到它萬年不變的包裝，馬上會恍然大悟：原來說的是它；淺黃色的乳狀膏體，蘭花味的奶奶香，是無數人童年記憶裡媽媽的味道。

網友們為了讓「蜂花」不倒閉操碎了心，給蜂花提了很多建議，甚至有粉絲義務給它設計外包裝。報導指出，倔強的蜂花為了證明自己，曬出了產品的新包裝，卻引來網友新一輪的「 操心 」，在評論區，從網友截圖裡，看到了「蜂花句句不提窮，句句都是窮，就差把窮印在外包裝上了。」

值得一提的是，大家都在擔心它破產 ，有網友準備下單一箱支持下，蜂花的官微還在忙著勸退。報導說，蜂花樸實無華裡透露著一點點可愛，引來網友自發、免費的營銷。

一瓶只要人民幣9.9元（約1.55美元），蜂花靠著平價親民好用的護髮素，品牌仍然在一眾洗護品牌中占據一席之地；蜂花在中國市場護髮素 TOP10 的排名，僅次於資生堂和潘婷。