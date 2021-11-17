「好攝之徒」私闖上海老建築 居民怒了

蘇州河岸河濱大樓內，從高層可俯瞰蘇州河。（取材自上觀新聞）

為了拍攝上海蘇州河的美景，三名遊客日前扛著攝像器材擅自進入一棟河濱大樓，逗留的一小時裡，來回踱步聲和交談聲穿透單薄的樓板傳到10樓，惹得住戶不滿，還發現這些遊客破壞了剛鋪好防水材料的樓頂表面，此番風波引來警察 調解。

武康路上的這棟小洋房，曾因陽台上懸掛了一個粉色蝴蝶結走紅，遊客在樓下打卡拍照。（取材自上觀新聞）

上觀新聞報導，上海不少公寓樓擁有「網紅體質」，眾多市民、遊客前往打卡，卻給居民帶來困擾。武康路上的一棟小洋房，就曾經因為陽台上懸掛了一個粉色蝴蝶結走紅，遊客在樓下打卡拍照，居住在此的奶奶不得不被家人緊急接走。

近日類似事件發生在蘇州河岸河濱大樓，眾多拍攝者繞開或騙過保安，直接通向頂樓，想拍攝河岸夜景，卻引起糾紛。

報導指出，這棟河濱大樓建造於1935年，是上海最早的蘇州河水景住宅。大樓值班保安說，節假日期間每天都有成批遊客進樓參觀，保安至多提醒遊客不要在樓道內大聲喧嘩、文明遊覽，乘坐電梯或遇到居住居民多避讓、給予方便。

也會遇到一些散客，最常見的是建築規畫專業人士。近年來，河濱大樓因為受不少影視劇製作方青睞，吸引了不少遊客打卡。」保安並不會對這些陌生臉孔多加阻攔，他認為，大樓是歷史保護建築，也承擔著宣教的意義，市民願意參觀是好事。

但居民們就不這麼認為了，談到月初的三名「不速之客」，居民楊大伯立即皺眉，「不是第一次了。」去年也有遊客夜爬樓頂，由於門衛巡視時上鎖，被關在屋頂，通過敲門大喊引來居民解圍。平時，慕名而來的拍攝者中有些會擅自移動居民擺在門外的物品，讓居民不適。「進出遊客是否做好了防疫 措施，是否做好登記，很難說。」

蘇州河岸河濱大樓內，通往樓頂的鐵門上鎖。（取材自上觀新聞）

居住在此60多年的楊阿姨也說，「就像陌生人突然跑到家裡來。」剛買下河濱大樓高層房屋的陶女士也頗有怨言。「平時就有遊客隨機地走進樓道裡拍照，讓人很不自在。」她希望大樓能升級安防措施，如加裝門禁、攝像頭，如此才能有效限制、及時勸阻可能影響居民的遊客。

物業負責人歐陽先生則說，「大樓本身是城市的歷史文化保護建築項目，是網紅打卡地，遊客前來是他們的自由，物業管不住。」月初發生的遊客夜爬頂樓的風波，他解釋，是源於頂樓施工人員在施工後忘記上鎖導致，目前已全部封鎖了頂樓的出入口。