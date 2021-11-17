我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰讓步？美重新豁免太陽能模組關稅 還可退稅

彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

「好攝之徒」私闖上海老建築 居民怒了

中國新聞組／北京17日電
蘇州河岸河濱大樓內，從高層可俯瞰蘇州河。（取材自上觀新聞）
蘇州河岸河濱大樓內，從高層可俯瞰蘇州河。（取材自上觀新聞）

為了拍攝上海蘇州河的美景，三名遊客日前扛著攝像器材擅自進入一棟河濱大樓，逗留的一小時裡，來回踱步聲和交談聲穿透單薄的樓板傳到10樓，惹得住戶不滿，還發現這些遊客破壞了剛鋪好防水材料的樓頂表面，此番風波引來警察調解。

武康路上的這棟小洋房，曾因陽台上懸掛了一個粉色蝴蝶結走紅，遊客在樓下打卡拍照。（...
武康路上的這棟小洋房，曾因陽台上懸掛了一個粉色蝴蝶結走紅，遊客在樓下打卡拍照。（取材自上觀新聞）

上觀新聞報導，上海不少公寓樓擁有「網紅體質」，眾多市民、遊客前往打卡，卻給居民帶來困擾。武康路上的一棟小洋房，就曾經因為陽台上懸掛了一個粉色蝴蝶結走紅，遊客在樓下打卡拍照，居住在此的奶奶不得不被家人緊急接走。

近日類似事件發生在蘇州河岸河濱大樓，眾多拍攝者繞開或騙過保安，直接通向頂樓，想拍攝河岸夜景，卻引起糾紛。

報導指出，這棟河濱大樓建造於1935年，是上海最早的蘇州河水景住宅。大樓值班保安說，節假日期間每天都有成批遊客進樓參觀，保安至多提醒遊客不要在樓道內大聲喧嘩、文明遊覽，乘坐電梯或遇到居住居民多避讓、給予方便。

也會遇到一些散客，最常見的是建築規畫專業人士。近年來，河濱大樓因為受不少影視劇製作方青睞，吸引了不少遊客打卡。」保安並不會對這些陌生臉孔多加阻攔，他認為，大樓是歷史保護建築，也承擔著宣教的意義，市民願意參觀是好事。

但居民們就不這麼認為了，談到月初的三名「不速之客」，居民楊大伯立即皺眉，「不是第一次了。」去年也有遊客夜爬樓頂，由於門衛巡視時上鎖，被關在屋頂，通過敲門大喊引來居民解圍。平時，慕名而來的拍攝者中有些會擅自移動居民擺在門外的物品，讓居民不適。「進出遊客是否做好了防疫措施，是否做好登記，很難說。」

蘇州河岸河濱大樓內，通往樓頂的鐵門上鎖。（取材自上觀新聞）
蘇州河岸河濱大樓內，通往樓頂的鐵門上鎖。（取材自上觀新聞）

居住在此60多年的楊阿姨也說，「就像陌生人突然跑到家裡來。」剛買下河濱大樓高層房屋的陶女士也頗有怨言。「平時就有遊客隨機地走進樓道裡拍照，讓人很不自在。」她希望大樓能升級安防措施，如加裝門禁、攝像頭，如此才能有效限制、及時勸阻可能影響居民的遊客。

物業負責人歐陽先生則說，「大樓本身是城市的歷史文化保護建築項目，是網紅打卡地，遊客前來是他們的自由，物業管不住。」月初發生的遊客夜爬頂樓的風波，他解釋，是源於頂樓施工人員在施工後忘記上鎖導致，目前已全部封鎖了頂樓的出入口。

警察 防疫

上一則

超越H&M和Zara 神祕中國品牌Shein讓西方青年上癮

下一則

澳門撒248.7億美元 明年續派1240美元現金

延伸閱讀

澤西頂樓公寓440萬成交 創新州紀錄

澤西頂樓公寓440萬成交 創新州紀錄
耗資2億…金山音樂學院新樓 功能齊備

耗資2億…金山音樂學院新樓 功能齊備
虛驚一場… 南加大「詐」彈威脅 急撤三大樓師生

虛驚一場… 南加大「詐」彈威脅 急撤三大樓師生
張大千弟子 伏文彥102歲辭世 各界不捨

張大千弟子 伏文彥102歲辭世 各界不捨

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」
拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡