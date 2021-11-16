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2萬野豬成災 四川通江求獵殺…專業隊伍2天抓8頭犧牲2獵犬

中國新聞組／北京16日電
村民抬走被獵殺的野豬。（取材自紅星新聞）
村民抬走被獵殺的野豬。（取材自紅星新聞）

四川巴中市通江縣調查，全縣約有2萬餘頭野豬，今年計畫獵捕750頭。當地野生動植物保護中心主任李斌說，「獵捕野豬太難了」，他們請來擁有持槍證的專業隊伍，兩天半獵捕了八頭野豬，還犧牲了兩隻價值3萬多元（人民幣，下同，約4700美元）的獵犬。成本太高，今年要獵捕750頭的任務很難完成。

來源：YouTube

成都商報報導，野豬屬於國家二級保護動物，也是莊稼人最討厭的動物，「有它在，每年種的莊稼不保」。由於電野豬、獸夾捕獵野豬屬於違法行為，農戶在維護自己莊稼的時候，時有野豬傷人事件發生。為此，不少莊稼人只能「忍氣吞聲」。

殺八頭野豬犧牲了兩隻獵狗。（取材自封面新聞）
殺八頭野豬犧牲了兩隻獵狗。（取材自封面新聞）

李斌說，因為野豬攻擊性強，所以請了四川省唯一一支擁有持槍證的專業隊伍來獵捕。江油捕獵救助中心工作人員介紹，此次到通江縣共出動兩車、四人、四把槍和獵狗。捕獵時，七隻獵狗參與了行動，其中兩隻陣亡，連身子都被咬為兩截，「我們損失的獵狗價格為3萬多元」。

據了解，這次獵捕行動通江縣按每頭野豬2000元的標準，向對方支付了包幹費用。

李斌介紹，以前野豬只是在高海拔密林大山中的幾個鄉鎮出沒，如今幾乎每個鄉鎮都出現了野豬。在通江縣兩河口、至誠鎮試點成功後，在全縣範圍鋪開，預計每個鄉鎮將獵殺10至20頭野豬。不過，從請江油專業隊伍來通江捕殺野豬的情況看，今年750頭的獵捕任務很難完成。

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