花式「加班真好」標語 山東企業惹議 濟南勞動部門要查

浪潮集團「加班標語」，公然提倡「加班文化」。（取材自極目新聞）

山東浪潮集團辦公室近日懸掛多幅「加班標語」，如「大家加，才是真的加，加班真好」等，話題刷屏後引起爭議，濟南市勞動部門回應，將前往調查。

綜合媒體報導，浪潮集團員工爆料，辦公室懸掛一系列鼓勵加班的橫幅：「有空就去『加班』吧，去完成那些我們還未完成的事！」「白天加白班，不瞌睡；晚上加晚班，睡不著」、「大家加，才是真的加，加班真好」、「他加我也加，想跑也跑不了」、「我們相信加班才更省錢」。

報導說，有記者15日晚18時到該集團位於濟南的一層辦公區，約200平米的空間燈火通明，幾十人仍在工作 。 8位浪潮員工對加班標語看法，多數人員對此笑而不語。其中一名加班員工表示，大家都想輕鬆些，但不加班完不成工作任務。浪潮集團宣傳人員回應，加班標語掛出20分鍾就被撤下，事後集團內部展開調查處理。

浪潮的這些加班標語，引發了網路熱議。有網友評論稱，「趕緊舉報」，想出這些標語的人也是牛，讓把這個掛出來的人也是夠厲害。還有網友稱，上班族看到這樣的標語要直呼「救命」，設計師看到都要抖三抖。

濟南市勞動保障監察支隊工作人員表示，他們已經在網上看到關於浪潮加班標語一事，將前往浪潮集團調查此事，具體情況等調查結束後才能知曉。該工作人員說，如果企業把這些標語落實到規章制度裡，則違反現行的勞動保障法律法規，會糾正這樣的行為。

事實上，該間企業已不是第一次惹出類似風波，早在2016年，就有疑似該企業的員工爆料，公司提出讓員工申請自願放棄年休假，以及實行6×12小時工作制春節長假「隨叫隨到」等要求。