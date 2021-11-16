我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

避免兒童死亡 基礎建設法案納入汽車座椅安全條款

金錢交易質疑聲中 F1誕生首名中國車手

花式「加班真好」標語 山東企業惹議 濟南勞動部門要查

中國新聞組／北京16日電
浪潮集團「加班標語」，公然提倡「加班文化」。（取材自極目新聞）
浪潮集團「加班標語」，公然提倡「加班文化」。（取材自極目新聞）

山東浪潮集團辦公室近日懸掛多幅「加班標語」，如「大家加，才是真的加，加班真好」等，話題刷屏後引起爭議，濟南市勞動部門回應，將前往調查。

綜合媒體報導，浪潮集團員工爆料，辦公室懸掛一系列鼓勵加班的橫幅：「有空就去『加班』吧，去完成那些我們還未完成的事！」「白天加白班，不瞌睡；晚上加晚班，睡不著」、「大家加，才是真的加，加班真好」、「他加我也加，想跑也跑不了」、「我們相信加班才更省錢」。

報導說，有記者15日晚18時到該集團位於濟南的一層辦公區，約200平米的空間燈火通明，幾十人仍在工作。 8位浪潮員工對加班標語看法，多數人員對此笑而不語。其中一名加班員工表示，大家都想輕鬆些，但不加班完不成工作任務。浪潮集團宣傳人員回應，加班標語掛出20分鍾就被撤下，事後集團內部展開調查處理。

浪潮的這些加班標語，引發了網路熱議。有網友評論稱，「趕緊舉報」，想出這些標語的人也是牛，讓把這個掛出來的人也是夠厲害。還有網友稱，上班族看到這樣的標語要直呼「救命」，設計師看到都要抖三抖。

濟南市勞動保障監察支隊工作人員表示，他們已經在網上看到關於浪潮加班標語一事，將前往浪潮集團調查此事，具體情況等調查結束後才能知曉。該工作人員說，如果企業把這些標語落實到規章制度裡，則違反現行的勞動保障法律法規，會糾正這樣的行為。

事實上，該間企業已不是第一次惹出類似風波，早在2016年，就有疑似該企業的員工爆料，公司提出讓員工申請自願放棄年休假，以及實行6×12小時工作制春節長假「隨叫隨到」等要求。

工作

上一則

「不然嫦娥住哪?」 陝婦：別說台灣 月球都是中國的

下一則

中共第3份歷史決議發布 寫入馬習會、兩岸一家親

延伸閱讀

山東女記者辭職賣地瓜銷售破億 她笑：1個億並不多

山東女記者辭職賣地瓜銷售破億 她笑：1個億並不多
曾造成蘇伊士運河大堵船 長賜號青島完成維修將再啟航

曾造成蘇伊士運河大堵船 長賜號青島完成維修將再啟航
中國籲儲存物資 濟南廣發「人防戰備應急包」受矚

中國籲儲存物資 濟南廣發「人防戰備應急包」受矚
「我逮你10次了」山東妻當街捉姦 網友：這樣還不離？

「我逮你10次了」山東妻當街捉姦 網友：這樣還不離？

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國
又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲
16萬低階軍人家庭 陷缺糧食、吃不飽困境

16萬低階軍人家庭 陷缺糧食、吃不飽困境
美議員軍機訪台 拜會行程終於曝光

美議員軍機訪台 拜會行程終於曝光