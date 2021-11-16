趙立堅曬羊肉串、大盤雞 獲封「新疆編外宣傳委員」

趙立堅微博上頻繁分享「新疆是個好地方」。（視頻截圖）

羊肉串、大盤雞、囊坑烤肉……中國外交部發言人趙立堅 近來頻繁在微博 上常態性分享新疆 美食美景，被網民封為「新疆編外宣傳委員」，結果意外地該稱號獲得新疆官方傳媒認證。網友紛紛反應：這是哪位美食博主又在勾人饞蟲？

「新疆日報」App「石榴雲」近日以「「新疆編外宣傳委員」趙立堅點讚新疆雪景」為題發文，大讚趙立堅在11月8日至9日連續發出多則微博，邀請網民一起欣賞新疆雪景，甚至一度試過90分鐘內有5條相關的帖文。

趙立堅在北京的雪中。（取材自微博）

事實上，趙立堅自今年初開始就在微博上原創或轉載不少有關新疆的帖文，並且明確表態稱「支持新疆義無反顧」。其中一些微博展現新疆的風土人情、美食美景。他還轉發科普視頻介紹「新疆到底有多大」「新疆為什麼不包郵」，還用葡萄瓜果、羊肉串、大盤雞麵、囊坑烤肉的視頻引得網友「直流口水」，風景如畫的天池、賽裡木湖、巴音布魯克草原、昭蘇草原看得人心馳神往等。

趙立堅的新疆帖文中，最多人觀看的莫過於各類新疆本地美食，曾經出現過的有瓜果、大盤麵、饢坑烤肉、烤包子、手抓飯、羊肉串等。「新疆是個好地方」成為趙立堅最常用的標籤之一。

出生於1972年的趙立堅，今年已經49歲了。他的粉絲中有很大一部分是年輕人，親切地稱呼趙立堅為「趙叔」，為他製作了一系列可愛的表情包和動圖。在B站等視頻平台上，「趙叔的可愛合集」等集錦視頻也廣泛流傳。

2020年2月，趙立堅以外交部發言人的身分首次亮相例行記者會，瞬間收獲無數網友的喜愛。此後，他一直在微博上十分活躍，曬生活、曬美食、曬心情，讓一眾「發小」（外交部發言人辦公室粉絲的暱稱，意為發言人辦公室小伙伴）見到了藍廳之外的「趙叔」。

至截至目前，趙立堅在微博和推特上分別擁有272.2萬和104.8萬粉絲。與微博相比，他開通推特的時間更早，發文頻次也更高，迄今已經發了6.6萬條推文，遠遠超過微博1800多條的數量。