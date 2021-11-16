趙立堅曬羊肉串、大盤雞 獲封「新疆編外宣傳委員」
羊肉串、大盤雞、囊坑烤肉……中國外交部發言人趙立堅近來頻繁在微博上常態性分享新疆美食美景，被網民封為「新疆編外宣傳委員」，結果意外地該稱號獲得新疆官方傳媒認證。網友紛紛反應：這是哪位美食博主又在勾人饞蟲？
「新疆日報」App「石榴雲」近日以「「新疆編外宣傳委員」趙立堅點讚新疆雪景」為題發文，大讚趙立堅在11月8日至9日連續發出多則微博，邀請網民一起欣賞新疆雪景，甚至一度試過90分鐘內有5條相關的帖文。
事實上，趙立堅自今年初開始就在微博上原創或轉載不少有關新疆的帖文，並且明確表態稱「支持新疆義無反顧」。其中一些微博展現新疆的風土人情、美食美景。他還轉發科普視頻介紹「新疆到底有多大」「新疆為什麼不包郵」，還用葡萄瓜果、羊肉串、大盤雞麵、囊坑烤肉的視頻引得網友「直流口水」，風景如畫的天池、賽裡木湖、巴音布魯克草原、昭蘇草原看得人心馳神往等。
趙立堅的新疆帖文中，最多人觀看的莫過於各類新疆本地美食，曾經出現過的有瓜果、大盤麵、饢坑烤肉、烤包子、手抓飯、羊肉串等。「新疆是個好地方」成為趙立堅最常用的標籤之一。
出生於1972年的趙立堅，今年已經49歲了。他的粉絲中有很大一部分是年輕人，親切地稱呼趙立堅為「趙叔」，為他製作了一系列可愛的表情包和動圖。在B站等視頻平台上，「趙叔的可愛合集」等集錦視頻也廣泛流傳。
2020年2月，趙立堅以外交部發言人的身分首次亮相例行記者會，瞬間收獲無數網友的喜愛。此後，他一直在微博上十分活躍，曬生活、曬美食、曬心情，讓一眾「發小」（外交部發言人辦公室粉絲的暱稱，意為發言人辦公室小伙伴）見到了藍廳之外的「趙叔」。
至截至目前，趙立堅在微博和推特上分別擁有272.2萬和104.8萬粉絲。與微博相比，他開通推特的時間更早，發文頻次也更高，迄今已經發了6.6萬條推文，遠遠超過微博1800多條的數量。
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