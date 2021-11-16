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「不然嫦娥住哪?」 陝婦：別說台灣 月球都是中國的

中國新聞組／北京16日電
陝西奶奶在視頻中稱「別說台灣啦，連月球都是中國的」，引起網民狂讚。(取材自微博)
陝西奶奶在視頻中稱「別說台灣啦，連月球都是中國的」，引起網民狂讚。(取材自微博)

中國與不少鄰國之間存有領土及海域主權爭議，近日微博上一支名為「中國最硬核奶奶靈魂三問」的影片引起熱議，畫面中一位白髮奶奶講著陝西方言，提到中國除了在南海擁有領土主權之外，還稱「別說台灣啦，連月球都是中國的」，引起中國網民一片讚聲。

奶奶在影片中提到，「南海要不是中國的，觀音在哪住？東海要不是中國的，龍王在哪住？別說台灣啦，月球都是中國的，不是中國的，嫦娥在哪住呢？」

雖然奶奶豪邁地使用誇飾法來表達，不過影片受到網民們一片好評，紛紛留言表示，「陰間也是中國的，不然閻羅王住哪裡」、「我竟沒法反駁」、「奶奶您說的都對」、「年輕人還沒有老人家腦袋靈光」、「非常有道理」、「拜登都是中國人，不然他為什麼叫中國名字」、「這個邏輯沒毛病」、「老太太真牛」。

事實上，中國除了和印度在邊界有領土爭議之外，與日本、南韓、台灣在蘊藏豐富石油資源的東海也有主權爭端，包含台灣、日本、中國三方的釣魚台列嶼（日本稱之為尖閣諸島）及附近海域歸屬問題，以及中日東海油氣田問題、中韓專屬經濟區畫界問題和蘇岩礁（離於島）問題。

此外在「南海爭議」方面，涉及中國、台灣、越南、印尼、馬來西亞、汶萊、菲律賓等國對該海域島嶼的主權歸屬主張，由於海底蘊藏豐富的石油、天然氣、可燃冰及漁業資源，加上重要的航運利益，使得諸島成為兵家必爭之地，因不管面積多小，都可以主張專屬經濟海域。

中國 台灣 日本

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