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日再熱推「沒有餡的中華包」中網友：不會是饅頭吧？

中國新聞組／上海15日電
沒有餡的中華包。（取材自觀察者網）
沒有餡的中華包。（取材自觀察者網）

日本食品企業井村屋去年限量發售一款人氣產品「沒有餡的中華包」，在日本顧客的千呼萬喚下，今冬回歸了。井村屋推特宣布，並興奮地稱：「人人都能買到，只有皮！」有中國網友疑問，「這，不會是個饅頭吧」，但也有網友說，「確實是人氣商品，我們都十個十個買」。

觀察者網報導，由日本以肉包和豆沙包聞名的井村屋賣的這款包子，乍看與普通包子沒什麼區別，但最大的「進化」就在沒有餡。

這款包子可以夾入自己喜歡的餡料。（取材自觀察者網）
這款包子可以夾入自己喜歡的餡料。（取材自觀察者網）

井村屋開發部門工作人員表示，「剛開始看到的時候會嚇一跳，但是很多人說只想要『中華包子』的皮」。

因此，他們2020年推出了沒有餡料的——素饅，但當時是限量發售，很快就賣完了，客人紛紛呼籲再次發售。

素饅在日語也有「對不起」之意，既指沒有餡料的「中華包子」，也有「沒有餡料所以不好意思」的雙重含義。

工作人員補充，素饅與豆沙包一樣，都採用了「二段發酵製法」（麵團發酵兩次），所以「光是皮就足夠好吃了」。他還建議，因為沒有餡，消費者可以自己原創「XX包」，比如塞進火腿、起司做西式餐點。

這款包子重新販售的文章發布後，一舉登上ESSE網站站內熱門首位，產品人氣可見一斑。

沒有餡的中華包登上網路話題頭條。（取材自觀察者網）
沒有餡的中華包登上網路話題頭條。（取材自觀察者網）

有日本民眾稱，雖然沒有親眼見到，但是值得一試，「因為我很喜歡吃包子，但是我又特別擔心吃完後殘留在衣服上的味道」。

另據了解，「包子」和「饅頭」的稱謂，到清代才漸漸分化。而當今吳語區等地還時常把含餡的包子稱作「饅頭」，如「生煎饅頭」「蟹粉饅頭」等。

日本 餡料 工作

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