我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

美中線上會談 美官員：拜登將要求習近平遵守規則

德國小伙采風56個少數民族 途中認了2位水族「乾媽」

中國新聞組╱北京15日電
「包子」（中）和當地村民一起展示土特產。（取材自紫牛新聞）
「包子」（中）和當地村民一起展示土特產。（取材自紫牛新聞）

來自德國慕尼黑的「包子」，能夠說流利的普通話，他和三位中國攝影師一起拍攝探尋中國56個民族文化的紀錄片。 四人一路自駕，尋找各個民族的原住地，以無腳本拍攝的方式記錄下各民族居民們的真實生活。

紫牛新聞報導，今年24歲的「包子」說，「沒來中國之前，我都不知道一個國家能有56個民族，而且各民族之間相處得很融洽。所以我充滿好奇，想要探訪這些民族的居住地，把真實的生活體驗分享給大家。」

為了記錄豐富有趣的中國鄉村樣貌，今年7月，「包子」與3名中國朋友啟動這項紀錄片拍攝計畫，由包子擔任出鏡主持人。9月初，他們從江蘇連雲港出發，一路經過湖北、廣西、貴州等地，記錄下土家族、苗族、侗族、布依族、瑤族、水族等民族的習俗和文化。

報導指出，「包子」說，一路上，他看到了中國文化的豐富性，「太神奇了，可能兩個村子只隔一公里，但他們的服飾、方言、食物和節日傳統等完全不一樣，這麼豐富的文化傳統，我肯定要把它們都記錄下來分享給全世界。」他用短視頻的形式將他的所見所聞在抖音、快手、Youtube等網路平台上分享，引來不少中外網友的關注和點讚。

據報導，「包子」真名叫羅伯特阿道夫，小時候看了《花木蘭》電影後，就對中國的歷史和文化充滿興趣。 2017年他獨自來到中國，因為吃到的第一種美食是包子，就把它當做了自己的中文名。剛來中國時，他中文講得不好，如今他的中文說得很地道。

2018年，「包子」開始做起了美食短視頻，吸引了上百萬的關注者。他被央視邀請參與拍攝農業頻道的紀錄片《地球村日記》、《包子的田園日記》等經歷，讓他產生了想要為中國56個民族拍攝紀錄片的想法。

報導說，在湖北恩施民族學校上了一堂土家語課、在廣西龍胜黃洛瑤族村寨體驗竹筒燒烤、在貴州三都水族村寨過端節…「包子」說，在旅途中體驗到的人與人的情感連接是最讓他難忘的。「好多村民會拉著我們去他家裡吃飯，沒吃飽沒喝醉都不讓走」，他還在這裡有了兩位水族「乾媽」，她們是同樣喜歡拍短視頻的水族「60後」阿姨王敏芝和王敏先的姐妹花。

「無論去哪裡總能遇到『家』，村民們非常淳樸熱情，他們真的把我當家人一樣真誠對待，所以我在哪裡都覺得很溫暖，心裡有了一種『家』的感覺。」包子說。

「包子」（中）穿著中國少數民族服飾和村民們合影。（取材自紫牛新聞）
「包子」（中）穿著中國少數民族服飾和村民們合影。（取材自紫牛新聞）

中國 美食 電影

上一則

主持人汪涵吐槽透明傘「太娘」 網為一把傘掀性別論戰

下一則

北京證交所開市首日 成交金額15億美元

延伸閱讀

德國致力遏止確診驟增 擬立法再度實施遠距上班

德國致力遏止確診驟增 擬立法再度實施遠距上班
香港防疫大漏洞 5天3機師確診 傳在德國無戴罩出勤

香港防疫大漏洞 5天3機師確診 傳在德國無戴罩出勤
美國現象／少數民族研究 加州中小學必讀

美國現象／少數民族研究 加州中小學必讀
德國單日確診首度破5萬 當局擬實施新防疫措施

德國單日確診首度破5萬 當局擬實施新防疫措施

熱門新聞

號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂