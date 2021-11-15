德國小伙采風56個少數民族 途中認了2位水族「乾媽」

「包子」（中）和當地村民一起展示土特產。（取材自紫牛新聞）

來自德國慕尼黑的「包子」，能夠說流利的普通話，他和三位中國 攝影師一起拍攝探尋中國56個民族文化的紀錄片。 四人一路自駕，尋找各個民族的原住地，以無腳本拍攝的方式記錄下各民族居民們的真實生活。

紫牛新聞報導，今年24歲的「包子」說，「沒來中國之前，我都不知道一個國家能有56個民族，而且各民族之間相處得很融洽。所以我充滿好奇，想要探訪這些民族的居住地，把真實的生活體驗分享給大家。」

為了記錄豐富有趣的中國鄉村樣貌，今年7月，「包子」與3名中國朋友啟動這項紀錄片拍攝計畫，由包子擔任出鏡主持人。9月初，他們從江蘇連雲港出發，一路經過湖北、廣西、貴州等地，記錄下土家族、苗族、侗族、布依族、瑤族、水族等民族的習俗和文化。

報導指出，「包子」說，一路上，他看到了中國文化的豐富性，「太神奇了，可能兩個村子只隔一公里，但他們的服飾、方言、食物和節日傳統等完全不一樣，這麼豐富的文化傳統，我肯定要把它們都記錄下來分享給全世界。」他用短視頻的形式將他的所見所聞在抖音、快手、Youtube等網路平台上分享，引來不少中外網友的關注和點讚。

據報導，「包子」真名叫羅伯特阿道夫，小時候看了《花木蘭》電影 後，就對中國的歷史和文化充滿興趣。 2017年他獨自來到中國，因為吃到的第一種美食 是包子，就把它當做了自己的中文名。剛來中國時，他中文講得不好，如今他的中文說得很地道。

2018年，「包子」開始做起了美食短視頻，吸引了上百萬的關注者。他被央視邀請參與拍攝農業頻道的紀錄片《地球村日記》、《包子的田園日記》等經歷，讓他產生了想要為中國56個民族拍攝紀錄片的想法。

報導說，在湖北恩施民族學校上了一堂土家語課、在廣西龍胜黃洛瑤族村寨體驗竹筒燒烤、在貴州三都水族村寨過端節…「包子」說，在旅途中體驗到的人與人的情感連接是最讓他難忘的。「好多村民會拉著我們去他家裡吃飯，沒吃飽沒喝醉都不讓走」，他還在這裡有了兩位水族「乾媽」，她們是同樣喜歡拍短視頻的水族「60後」阿姨王敏芝和王敏先的姐妹花。

「無論去哪裡總能遇到『家』，村民們非常淳樸熱情，他們真的把我當家人一樣真誠對待，所以我在哪裡都覺得很溫暖，心裡有了一種『家』的感覺。」包子說。