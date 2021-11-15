用詩句自我介紹吸睛評審 工科女生姜思岐登世姐舞台

姜思岐獲第70屆Miss World世界小姐大賽中國區總冠軍。（取材自極目新聞）

今年6月剛畢業於華中師範大學計算機學院的姜思岐，日前摘下第70屆Miss World世界小姐大賽中國 區后冠，將代表中國角逐本屆世界小姐全球總決賽，「作為中國區代表參加總決賽，心裡很緊張，但我也做了充分的準備，能夠讓我所熱愛的中國文化被世界看到，是我一直以來的追求。」

極目新聞報導，理工科出身的她，十分喜愛文藝，曾獲新絲路世界模特大賽新媒體冠軍，還以優秀的英文和專業課成績獲得學校交換生名額赴美國 高校交流學習。 上小學時，姜思岐在電視上看到世界小姐比賽，那時就在心中幻想，如果自己能登上這個舞台該有多幸運。

也是從那時起，這個來自瀋陽鞍山的8歲小女孩，將首位真正意義上的華人世界小姐冠軍張梓琳當成了心中的榜樣。 「當時看到她用英文和評委對答如流，我特別羨慕。」姜思岐說，從那以後，她就看美劇 跟讀演員的台詞學習口語。

據報導，姜思岐說，自己從小喜歡唱歌跳舞，當小主持人，由於爸爸是漢語言文學專業畢業，在耳濡目染下，也對中國傳統文化特別喜愛。 「何須淺碧深紅色，自是花中第一流。」姜思岐常常用這句古詩勉勵自己。她表示，國學文化對她的熏陶是持久和深遠的，「這對我後面參加世界小姐比賽幫助很大，給了我很多精神力量和啟示。」

高中時的姜思岐曾獲得過國家級英語競賽獎和奧林匹克物理競賽獎項。備戰高考時，還曾瞞著父母偷偷參加過藝考。來到大學後，姜思岐曾獲得第28屆新絲路中國模特大賽全國十佳等獎項。 2018年，剛滿18歲的姜思岐報名參加了世界小姐的比賽，獲得了當時湖北賽區的亞軍。

報導指出，當再次站上熟悉的世界小姐比賽的舞台，姜思岐用詩句做自我介紹也讓許多評委眼前一亮。當評委問她自己最美的地方在哪兒時，她回答：「自己最美的地方在於我是一個中國人，因為我覺得能夠站在這個舞台上，將中國文化的美傳遞給世界，就已經做到了一個美的概念，而且我也希望能夠將中國文化的美傳遞到世界的舞台上，讓更多外國人愛上中國文化，讓更多中國人以我們自己的文化感到自豪。」