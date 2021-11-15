我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登「嚴重失和」

籌建75天北京交易所開市 10新股全線上漲

記者陳政錄／綜合報導
開盤後，10只新股繼續拉升，全部漲超100%。（取材自微博）
開盤後，10只新股繼續拉升，全部漲超100%。（取材自微博）

中國國家主席習近平欽點的「北京證券交易所」，經過75天火速籌建後，15日開市交易；首日不設漲跌幅限制，早盤開盤10支新股全線上漲，N同心開盤暴漲280%，截至發稿漲近400%，N志晟、N大地漲近200%，N晶賽、N廣道漲逾100%。

北交所今天開市首批掛牌企業81家，包括來自新三板精選層平移企業71家及新股十家，可參與交易投資者約400萬戶，將打造北交所成為服務創新型中小企業的主要證券交易所。

根據交易規則，北交所個人投資者准入門檻為人民幣50萬元，新股上市首日不設漲跌幅限制，但盤中股價較當日開盤價上漲或下跌達到或超過30%、60%的，股票盤中臨時停牌十分鐘。

值得注意的是，從新三板精選層平移到北交所上市的71家公司因不屬於新股，當日其股票交易將實施30%的漲跌幅限制。

分析指出，北交所是當局繼推出科創板、創業板實行註冊制後，又一重要的資本市場改革，除上市門檻更低外，也更聚焦於扶植具有創新能力的中小企業。

中金公司報告顯示，平移到北交所上市的71家精選層企業，總市值人民幣2743億元，流通市值人民幣1085億元，本益比中值為31.3倍，另十家新股平均募資人民幣1.8億元，發行本益比中值18.7倍。

中金公司測算，北交所初期成交額約在人民幣150億元到300億元之間，占A股總成交額的1.3%到2.7%。

觀察即將登陸北交所的企業，十家新股以訊息技術和工業為主，其中有三家獲得國家級「專精特新」企業資質認定，為中寰股份、同心傳動和科達自控。

另外在71家精選層企業中，也有13家獲國家級「專精特新」資格，其他多數也獲得省級認定。

以2020年財報為基準，81家企業平均年營收人民幣6億元，平均淨利潤人民幣6938萬元，其中營收超過人民幣1億元的企業有78家，淨利潤超過人民幣5000萬元的企業有39家，比率近五成。

其中，年營收排第一的穎泰生物，規模達人民幣62.25億元，是中國仿製農藥龍頭。

營收 投資 中國

上一則

拜習會前 逃美20年、中最大銀行貪污犯許國俊遣返

下一則

大連疫情快速飆升 大學城8000師生隔離 一度傳將封城

延伸閱讀

新聞分析／拜習會 美中料拋「罐頭答案」台仍難免緊張

新聞分析／拜習會 美中料拋「罐頭答案」台仍難免緊張

習拜峰會前夕…布林肯熱線王毅 關切台海和平

習拜峰會前夕…布林肯熱線王毅 關切台海和平
北京證券交易所 15日正式開市

北京證券交易所 15日正式開市
中疫情嚴峻 大連40萬戶被封 進北京須持48小時陰性證明

中疫情嚴峻 大連40萬戶被封 進北京須持48小時陰性證明

熱門新聞

彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38
「馬雲不在，狂歡不再？」中國知名的「雙11購物狂歡節」在今年2021迎接第13屆，但過往電商平台都會在凌晨不斷報喜刷新的破紀錄交易金額，今年的氣氛卻顯得格外「冷靜」退燒。圖為2018年雙11特別節目。 (本報資料照片)

沒了馬雲少一味？中國「告別雙11」的爆買疲乏感

2021-11-11 19:35

超人氣

更多 >
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑