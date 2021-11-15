籌建75天北京交易所開市 10新股全線上漲

開盤後，10只新股繼續拉升，全部漲超100%。（取材自微博）

中國 國家主席習近平欽點的「北京證券交易所」，經過75天火速籌建後，15日開市交易；首日不設漲跌幅限制，早盤開盤10支新股全線上漲，N同心開盤暴漲280%，截至發稿漲近400%，N志晟、N大地漲近200%，N晶賽、N廣道漲逾100%。

北交所今天開市首批掛牌企業81家，包括來自新三板精選層平移企業71家及新股十家，可參與交易投資 者約400萬戶，將打造北交所成為服務創新型中小企業的主要證券交易所。

根據交易規則，北交所個人投資者准入門檻為人民幣50萬元，新股上市首日不設漲跌幅限制，但盤中股價較當日開盤價上漲或下跌達到或超過30%、60%的，股票盤中臨時停牌十分鐘。

值得注意的是，從新三板精選層平移到北交所上市的71家公司因不屬於新股，當日其股票交易將實施30%的漲跌幅限制。

分析指出，北交所是當局繼推出科創板、創業板實行註冊制後，又一重要的資本市場改革，除上市門檻更低外，也更聚焦於扶植具有創新能力的中小企業。

中金公司報告顯示，平移到北交所上市的71家精選層企業，總市值人民幣2743億元，流通市值人民幣1085億元，本益比中值為31.3倍，另十家新股平均募資人民幣1.8億元，發行本益比中值18.7倍。

中金公司測算，北交所初期成交額約在人民幣150億元到300億元之間，占A股總成交額的1.3%到2.7%。

觀察即將登陸北交所的企業，十家新股以訊息技術和工業為主，其中有三家獲得國家級「專精特新」企業資質認定，為中寰股份、同心傳動和科達自控。

另外在71家精選層企業中，也有13家獲國家級「專精特新」資格，其他多數也獲得省級認定。

以2020年財報為基準，81家企業平均年營收 人民幣6億元，平均淨利潤人民幣6938萬元，其中營收超過人民幣1億元的企業有78家，淨利潤超過人民幣5000萬元的企業有39家，比率近五成。

其中，年營收排第一的穎泰生物，規模達人民幣62.25億元，是中國仿製農藥龍頭。