大連疫情快速飆升 大學城8000師生隔離 一度傳將封城

莊河大學城內的學生集中在校內宿舍樓隔離，由穿著防護衣的志願者配送飯菜。（取材自紅星新聞）

中國 的新冠本土疫情 近期多點散發，其中，4日以來已累計260人染疫的遼寧省大連市成為重災區，官方已對確診病例集中的莊河大學城、社區、冷庫和食品公司進行封閉，不過感染人數繼續快速上升，網上一度傳出「大連快封城 了」。官方昨天緊急闢謠，強調疫情仍總體可控。

據國家衛健委統計，自4日莊河市檢出1例陽性患者後，截至14日24時，大連已累計260人染疫。大連市衛健委副主任趙連對疫情通報稱，本次疫情病毒載量高，傳播速度快，代際時間短，病情隱匿，不易發現，早期出現了較多的無症狀感染者，呈現單位聚集性、家庭聚集性和學校聚集性等特點。

大連市疾控中心主任孫克也說，大連本次疫情陽性感染者數量上升速度較快有兩個原因。一是涉及的是傳染性強的Delta變異株，十天報告就近300例；二是多數感染者早期沒有明顯症狀，並在學校報告多起病例，造成一定範圍的社區傳播。

不過孫克強調，目前報告的新發病例主要在集中隔離場所中檢出，這是好的信號，說明大連本輪新冠疫情上升勢頭逐步減緩，正在進入平穩期，總體可控。

大連部分大學城和涉疫社區、冷庫、食品公司目前已封閉，網路上一度傳出「大連快封城了」等言論，官方對此緊急發文闢謠，並強調生活必需品供應充足，安撫民眾。

中國之聲報導， 在莊河大學城，11日至13日三天就有67名學生和教職員工確診，其中63例確診病例是大學生，4例確診病例是教職員工，有人擔任食堂廚師。莊河市代市長孫功利表示，確診學生病例主要集中在大學城西校區，有學生近8千人，已對東西兩個校區實施封控。

在莊河大學城涉疫食堂所在宿舍樓住宿的學生小溫說，莊河出現疫情後，「當天上午學校就開始緊急封校，全校的學生和老師做一些核酸排查。過了兩三天左右，我們就開始集中在宿舍隔離，飯菜需要志願者和輔導員統一配送到宿舍。」

根據疫情流調，「留守師生」已陸續被閉環轉運到集中隔離點。大連工業大學藝術與信息工程學院心理專職教師江老師說，有些學生出現焦慮症狀，「現在快考研了比較有壓力。」