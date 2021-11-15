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衛健委：中國動態清零非零感染

中國新聞組／北京15日電

中國國家衛健委發言人米鋒13日表示，中國堅持「動態清零」的防疫目標。衛健委專家梁萬年說，動態清零不是「零感染」，是成本效益較高的策略選擇，未來會根據疫情形勢適時調整防控策略。

米鋒13日在國務院聯防聯控機制的新聞發布會上表示，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略不動搖，堅持「動態清零」的防疫目標。

針對中國為何堅持「動態清零」，央視新聞報導，國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，「動態清零」策略不是「零感染」，而是指常態化防控階段要最大限度早發現、早治療、早處置，堅決防止出現疫情社區持續傳播，是出現本土病例時的一種防控策略。

梁萬年認為，這種策略最大限度減少了發病死亡和重症；第二，「經濟並沒有因為我們所採取的措施和策略而受到影響」，中國的經濟成長率在全球表現是好的；第三，「中國老百姓正常的生產生活要和國際的視角來比，我們也沒有什麼太大的影響」。他還稱中國民眾的「高度利他主義」，能高度配合防控措施，這樣的「中國文化」很關鍵。

梁萬年說，從衛生經濟學角度，中國現階段堅持動態清零策略是成本效益較高的選擇，過早倉促解封將極易喪失前期來之不易的防控成果。「多國防控實踐證明，過早解封將導致疫情反彈、重症和死亡增加。」

梁萬年說，從一個國家的層面來看，對某一個地區、某一個街道甚至某一個城市採取嚴格的控制措施，能保證其他地區、其他省分正常的社會經濟運行，「哪個效率高？」中國現在所採取的還是從一個國家、民族、「一個更廣闊的視野和大局來看待這種防控的科學」。

中國 疫情 防疫

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