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莫言愛與年輕人隔空聊天 公眾號開設100天漲粉75萬

記者羅印冲／綜合報導
諾貝爾文學獎得主、作家莫言。（中新社）
諾貝爾文學獎得主、作家莫言。（中新社）

作家莫言日前在自己的微信公眾號上，發布題為「開公眾號一百天啦！」的「文章+短片」，並談及漲粉75萬的心路歷程，對粉絲的熱情，坦言「完全出乎意料」。

開公眾號的作家很多，但不是每人都有這樣的「漲粉」速度。據廣州日報，很多粉絲表示，關注莫言，不是因為他是諾獎得主，而是這位作家的這個號，真的很認真用心。

這一百天裡，莫言發了開拖拉機、寫書法……各種照片和短片，還發了一系列文章，講小時候閱讀的故事、自己家貓的故事……還做了備受好評的表情包，一下子就抓住了年輕網友的心。

莫言還出鏡講述這一百天與網友「隔空聊天」的感受。莫言說：「只要心存善念，放下所謂的架子，願意跟年輕人交朋友，就真的會成為年輕人的朋友，這是我的一個最強烈的感受。」

開公眾號也讓莫言的生活發生改變。他說：「我心裡面已充盈了很多年輕人給我帶來的對生活、對世界、對歷史、對現實的看法，所以我覺得我精神上越來越年輕，現在我是充滿了活力的一個人。」

針對大家覺得他長相幽默的評論，他回應道：「我確實感覺到我的長相有點幽默，但我必須保持一個分寸，我擔心我繼續讓自己的長相幽默下去，會讓你們的腮幫子受累的。」

對於「莫言表情包」，他也坦言：「你想把我的照片做成表情包，我沒有任何意見，你們只管做好了。」還大方地拍了「三連拍」，提供新的表情包素材給網友，可說是「超會玩了」。不少網友評論：「沒想到你是這樣的莫言」、「笑暈在莫言公眾號裡」。

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