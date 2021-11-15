我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登「嚴重失和」

上海72歲白髮教授成科普網紅 吸粉百萬

中國新聞組／北京15日電
吳於人用掃帚模擬太空中的宇宙射線。（取材自央視）
吳於人用掃帚模擬太空中的宇宙射線。（取材自央視）

一頭灰白的短髮、身著一件馬甲、架著副掛脖眼鏡、說話乾淨利索，近日，中國上海同濟大學退休教授吳於人硬核科普物理的視頻走紅網路，她也被網友親切稱為「吳姥姥」。吳姥姥今年72歲，她的科普視頻吸引上百萬粉絲關注。

神奇的電磁感應現象、自製驗電器、模擬宇宙速度…視頻裡，吳於人通過實驗演示，讓一個個晦澀難懂的物理知識，變得簡潔生動有趣，而吳於人做物理科普也已經有16年。

央視新聞報導，退休前，吳於人是同濟大學物理學教授，她拿過國家教學成果一等獎，帶出一眾「高精尖」學生，但在教學過程中她也發現，不少學生對物理有畏難的情緒。

吳於人硬核科普物理的視頻走紅網路。（取材自央視）
吳於人硬核科普物理的視頻走紅網路。（取材自央視）

為了讓更多的同學走近物理、認識物理，吳於人和同事們建立了物理探索實驗室，向上海市全市青少年開放；隨後又在學校和相關部門的支持下，成立了同濟大學物理實踐工作站。

儘管擁有先進的實驗設備，但當時來工作站的學生並不多，為此，吳於人開始思考教學方法，並開展專門課程開發，將物理知識變成了孩子們感興趣、學得懂的東西。

2010年，60歲的吳於人從同濟大學退休後，仍然專注做青少年的科普教育，隨著短視頻平台的興起，吳於人找到了新的傳播形式。

據報導，2018年，吳於人與學生開始嘗試用短視頻傳播科普內容，成立不刷題俱樂部，吳於人說要讓更多人在科學實驗中找到樂趣，「物理不是死做題，不刷題也能學好物理」。

接連出了幾個「爆款」視頻後，吳於人也遇到一些難題，「做短視頻科普與給學生上課有很大的不同，如何在短時間內將一個知識點講透徹？」

吳於人被網友親切稱為「吳姥姥」。（取材自央視）
吳於人被網友親切稱為「吳姥姥」。（取材自央視）

為此，吳於人在實驗器材選擇上更貼近生活，例如用鐵鍋演示天眼、用掃帚模擬太空中的宇宙射線，在吳於人手裡，雞蛋、花生、硬幣等都能成為實驗用品。

報導說，吳於人的視頻拍攝腳本都是自己寫，有些想不通怎麼解釋的原理，就跑去和其他的老教授討論，一條短視頻時長雖短，但吳於人和團隊卻傾注很多。

吳於人父親是新中國第一代航天工作者，她最初想跟隨父親的步伐投身航天事業，但在父親鼓勵下，曾是物理課代表的吳於人，大學報考物理學相關專業，從此與物理學結緣。

如今72歲的吳於人仍然堅持她的科普視頻，吸引全網上百萬粉絲的關注，對於網友稱呼自己「吳姥姥」，吳於人表示自己其實很喜歡這個稱呼，「就像劉姥姥進大觀園一樣，我覺得自己是吳姥姥進科學大觀園，永遠對未知的事物保持好奇心。」

吳於人說做科普是自己的責任，讓更多的人認識到物理的魅力，領略到科學世界的樂趣，這些努力就都是值得的，「只要還有精力，我就會一直做下去。」

吳於人從同濟大學退休後，仍然專注做青少年的科普教育。（取材自央視）
吳於人從同濟大學退休後，仍然專注做青少年的科普教育。（取材自央視）

退休 工作 中國

上一則

「神仙愛情」廣西九旬翁照顧偏癱妻30年 餘輝相依偎

下一則

港男賣虛擬幣遭打斷手腳勒贖385萬美元 警逮7匪

延伸閱讀

他過馬路被偷拍 秒變女網紅「曖昧對象」 妻氣炸鬧離婚

他過馬路被偷拍 秒變女網紅「曖昧對象」 妻氣炸鬧離婚
上海1/4電信詐騙發生在網購 受害者年輕男性居多

上海1/4電信詐騙發生在網購 受害者年輕男性居多
【分分鐘學園藝】網紅植物「小屁屁」的換盆和養護秘密

【分分鐘學園藝】網紅植物「小屁屁」的換盆和養護秘密
布朗醫學院教授退休後逐夢 89歲拿物理學博士

布朗醫學院教授退休後逐夢 89歲拿物理學博士

熱門新聞

彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38
「馬雲不在，狂歡不再？」中國知名的「雙11購物狂歡節」在今年2021迎接第13屆，但過往電商平台都會在凌晨不斷報喜刷新的破紀錄交易金額，今年的氣氛卻顯得格外「冷靜」退燒。圖為2018年雙11特別節目。 (本報資料照片)

沒了馬雲少一味？中國「告別雙11」的爆買疲乏感

2021-11-11 19:35

超人氣

更多 >
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑