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中網信辦：百萬個資數據處理者赴國外上市 應申報審查

記者羅印冲／即時報導
中國國家網信辦日前要求，在應用商店下架叫車軟體「滴滴出行」。取材自微博
中國國家網信辦日前要求，在應用商店下架叫車軟體「滴滴出行」。取材自微博

根據中國「網信中國」微信公眾號發布「國家互聯網信息辦公室關於『網絡數據安全管理條例（徵求意見稿）』公開徵求意見的通知」，中國網信辦擬規定，處理一百萬人以上個人資料的數據處理者赴國外上市，應當按照中國官方有關規定，申報網路安全審查；此外，不得將人臉、步態、指紋等生物特徵作為唯一的個人身分認證方式。

據發布，為落實中國網路安全法、數據安全法、個人信息保護法等法律關於數據安全管理的規定，規範網路數據處理活動，保護個人、組織在網路空間的合法權益，維護國家安全和公共利益，根據中國國務院2021年立法計畫，網信辦會同相關部門研究起草「網絡數據安全管理條例（徵求意見稿）」並公開徵求意見。

根據徵求意見稿，第五條為建立數據分類分級保護制度。按照數據對國家安全、公共利益或者個人、組織合法權益的影響和重要程度，將數據分為一般數據、重要數據、核心數據，不同級別的數據採取不同的保護措施。

第十三條規定，數據處理者開展以下活動，應當按照中國官方有關規定，申報網路安全審查：

（一）匯聚掌握大量關係國家安全、經濟發展、公共利益的數據資源的互聯網平台運營者實施合併、重組、分立，影響或可能影響國家安全的。

（二）處理一百萬人以上個人資料的數據處理者赴國外上市的。

（三）數據處理者赴香港上市，影響或可能影響國家安全的。

（四）其他影響或可能影響國家安全的數據處理活動。

大型互聯網平台運營者在境外設立總部或運營中心、研發中心，應當向中國網信部門和主管部門報告。

第二十五條規定，數據處理者利用生物特徵進行個人身分認證的，應當對必要性、安全性進行風險評估，不得將人臉、步態、指紋、虹膜、聲紋等生物特徵，作為唯一的個人身分認證方式，以強制個人同意收集其個人生物特徵資訊。

中國 國務院 微信

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